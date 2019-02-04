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09 января 2019

ZCDC планирует проведение программ по разведке алмазов

28 января 2019
Новости

zcdc_logo.pngГосударственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) планирует провести геологоразведочные работы в Чихоте, провинция Восточный Машоналенд, в рамках своей программы по расширению деятельности за пределы района Маранге (Marange), сообщают местные средства массовой информации. 
Компания также собирается провести геологоразведку в Чиманимани, Кези, Бинге и Мвенези.
«ZCDC намерена провести разведку полезных ископаемых на территории общих земель в Чихоте, район Марондера, - говорится в сообщении. - Согласно закону о природопользовании, разработка этих участков требует проведения оценки воздействия на окружающую среду. По поводу этого ZCDC связалась с Центром научных и промышленных исследований, который проведет оценку воздействия на окружающую среду проекта по алмазодобыче». 
В начале месяца ZCDC заявила, что компания намерена инвестировать $32 млн в проекты по разведке полезных ископаемых. 
В этом году ZCDC хочет произвести 4,1 млн каратов алмазов против 2,8 млн каратов в прошлом году. 
Недавно сообщалось, что российская АЛРОСА и китайское совместное предприятие Anjin были выбраны правительством Зимбабве в качестве двух иностранных компаний, которые совместно с государственной горнодобывающей фирмой будут вести деятельность по добыче алмазов в стране.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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