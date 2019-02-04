ZCDC планирует проведение программ по разведке алмазов

Государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) планирует провести геологоразведочные работы в Чихоте, провинция Восточный Машоналенд, в рамках своей программы по расширению деятельности за пределы района Маранге (Marange), сообщают местные средства массовой информации.Компания также собирается провести геологоразведку в Чиманимани, Кези, Бинге и Мвенези.«ZCDC намерена провести разведку полезных ископаемых на территории общих земель в Чихоте, район Марондера, - говорится в сообщении. - Согласно закону о природопользовании, разработка этих участков требует проведения оценки воздействия на окружающую среду. По поводу этого ZCDC связалась с Центром научных и промышленных исследований, который проведет оценку воздействия на окружающую среду проекта по алмазодобыче».В начале месяца ZCDC заявила, что компания намерена инвестировать $32 млн в проекты по разведке полезных ископаемых.В этом году ZCDC хочет произвести 4,1 млн каратов алмазов против 2,8 млн каратов в прошлом году.Недавно сообщалось, что российская АЛРОСА и китайское совместное предприятие Anjin были выбраны правительством Зимбабве в качестве двух иностранных компаний, которые совместно с государственной горнодобывающей фирмой будут вести деятельность по добыче алмазов в стране.