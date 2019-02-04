Petra повышает добычу алмазов и прибыль в первом квартале

Petra Diamonds, которая проводит операции по добыче алмазов в Южной Африке и Танзании, сообщила, что производство компании за шестимесячный период, который закончился 31 декабря 2018 года, выросло на 10%, до 2,02 млн каратов, по сравнению с 1,84 млн каратов годом ранее.Производство алмазов на руднике Куллинан (Cullinan) выросло на 30%, до 785 444 каратов, по сравнению с прошлым годом, когда производство составило 602 594 карата. Такой результат способствовал росту показателей добычи алмазов компании.Petra сообщила, что увеличение объемов переработки материала на Куллинан было связано с увеличением производства на первой очереди разреза C и снижением добычи руды на других участках с более низким содержанием алмазов.Добыча алмазов на Финш (Finsch) осталась на уровне 927 934 каратов, а на Коффиефонтейн (Koffiefontein) она составила 25 275 каратов.Однако производство на руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании выросло на 23%, до 214 421 карата, по сравнению с 174 834 каратами в прошлом году, что было связано с повышением содержания алмазов в породе на 18%, а также увеличением переработки руды на 4%, до 2,7 млн тонн.Компания также зарегистрировала рост прибыли на 8% в первом квартале 2019 финансового года, до $207,1 млн, по сравнению с предыдущим годом, когда она получила $191,7 млн.В Petra сообщили, что количество проданных алмазов выросло на 15%, до 1,7 млн каратов, против 1,5 млн каратов в прошлом году.«Petra сумела показать устойчивые результаты производства в первой половине 2019 финансового года в связи с постоянными улучшениями показателей безопасности, - сообщил генеральный директор компании Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar). - Мы видим, что производство достигло должного уровня, в то же время мы сосредоточим наше внимание на обеспечении операционной эффективности капиталовложений с тем, чтобы создать положительный свободный денежный поток и сократить наши задолженности».