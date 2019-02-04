North Arrow сообщила о результатах отбора проб на алмазном проекте Мел

North Arrow Minerals Inc. обнародовала обновленную информацию по отбору проб в 2018 году на полностью принадлежащем компании алмазном проекте Мел (Mel) в канадской провинции Нунавут, включая первые извлечения микроалмазов с кимберлита ML8 (Нижний) и первоначальные результаты обнаружения минералов-индикаторов кимберлита.По информации компании, кимберлит МЛ8 (Нижний) является в значительной степени алмазоносным. После переработки 24 кг кимберлита, произведенной методом щелочной плавки, было получено восемь алмазов размером более 0,106 мм, включая один алмаз размером более 0,85 мм.Наличие новых минералов-индикаторов кимберлита показало предварительное исследование 144 из 447 образцов валунной глины, добытых в 2018 году. Сортировка оставшихся 303 образцов на наличие минералов-индикаторов продолжается.«ML8 (Нижний) является вторым алмазоносным кимберлитом, идентифицированным на проекте Мел. Сегодняшние результаты свидетельствуют о том, что он имеет большой потенциал залегания популяции алмазов коммерческого размера (+1 мм). Кроме того, предварительные результаты программы отбора проб в 2018 году расширили за пределы установленных кимберлитов разведочный потенциал этого участка площадью 56,075 га, что привело к открытию кимберлитов ML8 (Верхний), ML8 (Нижний) и ML345. Начато планирование программы разведки в 2019 году, которая призвана дать оценку размеру и потенциалу этих кимберлитов, а также протестировать эти новые и уже установленные зоны залегания минералов-индикаторов кимберлита», - прокомментировал Кен Армстронг (Ken Armstrong), президент и генеральный директор North Arrow Minerals Inc.