Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

North Arrow сообщила о результатах отбора проб на алмазном проекте Мел

28 января 2019
Новости

north_arrow_logo.jpgNorth Arrow Minerals Inc. обнародовала обновленную информацию по отбору проб в 2018 году на полностью принадлежащем компании алмазном проекте Мел (Mel) в канадской провинции Нунавут, включая первые извлечения микроалмазов с кимберлита ML8 (Нижний) и первоначальные результаты обнаружения минералов-индикаторов кимберлита.
По информации компании, кимберлит МЛ8 (Нижний) является в значительной степени  алмазоносным. После переработки 24 кг кимберлита, произведенной методом щелочной плавки, было получено восемь алмазов размером более 0,106 мм, включая один алмаз размером более 0,85 мм.
Наличие новых минералов-индикаторов кимберлита показало предварительное исследование 144 из 447 образцов валунной глины, добытых в 2018 году. Сортировка оставшихся 303 образцов на наличие минералов-индикаторов продолжается.
«ML8 (Нижний) является вторым алмазоносным кимберлитом, идентифицированным на проекте Мел. Сегодняшние результаты свидетельствуют о том, что он имеет большой потенциал залегания популяции алмазов коммерческого размера (+1 мм). Кроме того, предварительные результаты программы отбора проб в 2018 году расширили за пределы установленных кимберлитов разведочный потенциал этого участка площадью 56,075 га, что привело к открытию кимберлитов ML8 (Верхний), ML8 (Нижний) и ML345. Начато планирование программы разведки в 2019 году, которая призвана дать оценку размеру и потенциалу этих кимберлитов, а также протестировать эти новые и уже установленные зоны залегания минералов-индикаторов кимберлита», - прокомментировал Кен Армстронг (Ken Armstrong), президент и генеральный директор North Arrow Minerals Inc.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished