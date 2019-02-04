STPL получила награду AICRA за достижения в области искусственного интеллекта и робототехники

Фото: STPL
Внедрив свои новаторские разработки в области лазерных технологий в мировую индустрию обработки алмазов, STPL вступила в новую эру робототехники в алмазной отрасли. STPL разработала первых в мире роботов - ROBOMATIC и ROBOCUT, - которые были созданы для алмазной промышленности. Робот с искусственным интеллектом от STPL выполняет сложные операции по алмазной огранке с предельной точностью.
Говоря о награде AICRA, генеральный директор STPL Рахул Гайвала (Rahul Gaywala) отметил: «Роботизированная автоматизация с использованием искусственного интеллекта принесет максимальную пользу алмазообрабатывающей отрасли, поскольку все в алмазной промышленности вращается вокруг двух основных аспектов - точности и качества. Мы рады видеть, что работа STPL, устанавливающая тенденции в алмазном секторе, получает признание на такой уважаемой национальной платформе, как AICRA». Основанная в 1993 году, STPL создает передовые технологические решения для алмазной промышленности, такие как анализ и планирование алмазов, нанесение первичных граней и огранка алмазов, включая также и другие процессы для безопасной торговли алмазами. Компания STPL впервые в Индии разработала технологию лазерной огранки алмазов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished