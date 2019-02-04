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09 января 2019

STPL получила награду AICRA за достижения в области искусственного интеллекта и робототехники

28 января 2019
Новости

Компания STPL, которая находится в Сурате, получила награду AICRA за «Лучшее использование искусственного интеллекта в области робототехники» во время Международной премии и саммита по искусственному интеллекту. Мероприятие проходило в центре Вигян Бхаван, Нью-Дели, 17 января 2019 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией. 

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Фото: STPL


Премия в области искусственного интеллекта AICRA является первой в истории Индии наградой в области робототехники, инициированной базирующимся в Нью-Дели Всеиндийским советом по робототехнике и автоматизации (All India Council for Robotics & Automation, AICRA), некоммерческой организацией, в которую входят более 35 000 членов. Номинантами являются компании, успешно внедряющие технологию искусственного интеллекта в область робототехники для создания более производительных и эффективных машин. 
Внедрив свои новаторские разработки в области лазерных технологий в мировую индустрию обработки алмазов, STPL вступила в новую эру робототехники в алмазной отрасли. STPL разработала первых в мире роботов - ROBOMATIC и ROBOCUT, - которые были созданы для алмазной промышленности. Робот с искусственным интеллектом от STPL выполняет сложные операции по алмазной огранке с предельной точностью. 
Говоря о награде AICRA, генеральный директор STPL Рахул Гайвала (Rahul Gaywala) отметил: «Роботизированная автоматизация с использованием искусственного интеллекта принесет максимальную пользу алмазообрабатывающей отрасли, поскольку все в алмазной промышленности вращается вокруг двух основных аспектов - точности и качества. Мы рады видеть, что работа STPL, устанавливающая тенденции в алмазном секторе, получает признание на такой уважаемой национальной платформе, как AICRA». Основанная в 1993 году, STPL создает передовые технологические решения для алмазной промышленности, такие как анализ и планирование алмазов, нанесение первичных граней и огранка алмазов, включая также и другие процессы для безопасной торговли алмазами. Компания STPL впервые в Индии разработала технологию лазерной огранки алмазов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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