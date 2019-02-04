Lucara продвигается в разработке плана подземного рудника Карове

Lucara Diamond, которая начала техническую программу для составления более полной оценки потенциала разработки подземным способом полностью принадлежащего компании алмазного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, значительно продвинулась в разработке этого проекта.Компания заявила, что потратила $23 млн из выделенного на 2018 год бюджета в $29 млн для проведения работ по оценке потенциала шахты и, таким образом, застраховала от рисков проведение технических работ, которые потребуются для разработки рудника подземным способом.В программу входил пересмотр минеральных ресурсов шахты, геотехническое бурение безрудной породы и кимберлитов на АК06, гидрогеологическое бурение и моделирование шахты, проведение сравнительных исследований добычи алмазов для устранения рисков и возможных угроз, которые были обнаружены во время проведения первоначальной экономической оценки.«Обновленный отчет по состоянию минеральных ресурсов, составленный в 2018 году, подтвердил более высокое содержание алмазов в руде и наличие более качественных камней на восточном магматическом/пирокластическом кимберлите (EM/PK(S)) по мере того, как мы продолжаем добычу на более глубоких уровнях южной доли кимберлита. Новые данные помогли нам пересмотреть наш подход к подземной разработке рудника Карове», - сообщила генеральный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).Она добавила, что на восточном магматическом/пирокластическом кимберлите (EM/PK(S)) были добыты одни из самых высокоценных алмазов, включая камень Lesedi La Rona весом 1 109 каратов и Constellation массой 813 каратов.«В 2019 году мы намерены провести оценку разных сценариев разработки для того, чтобы достигнуть этих ценных слоев руды как можно скорее в рамках плана подземной разработки, - сказала Томас. - Изучение технических возможностей шахты будет завершено во второй половине 2019 года».На завершение технической программы и оценки потенциала рудника в 2019 году был выделен бюджет в размере $14,8 млн.