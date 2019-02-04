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09 января 2019

Lucara продвигается в разработке плана подземного рудника Карове

25 января 2019
Новости

lucara_news.pngLucara Diamond, которая начала техническую программу для составления более полной оценки потенциала разработки подземным способом полностью принадлежащего компании алмазного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, значительно продвинулась в разработке этого проекта.
Компания заявила, что потратила $23 млн из выделенного на 2018 год бюджета в $29 млн для проведения работ по оценке потенциала шахты и, таким образом, застраховала от рисков проведение технических работ, которые потребуются для разработки рудника подземным способом. 
В программу входил пересмотр минеральных ресурсов шахты, геотехническое бурение безрудной породы и кимберлитов на АК06, гидрогеологическое бурение и моделирование шахты, проведение сравнительных исследований добычи алмазов для устранения рисков и возможных угроз, которые были обнаружены во время проведения первоначальной экономической оценки. 
«Обновленный отчет по состоянию минеральных ресурсов, составленный в 2018 году, подтвердил более высокое содержание алмазов в руде и наличие более качественных камней на восточном магматическом/пирокластическом кимберлите (EM/PK(S)) по мере того, как мы продолжаем добычу на более глубоких уровнях южной доли кимберлита. Новые данные помогли нам пересмотреть наш подход к подземной разработке рудника Карове», - сообщила генеральный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).
Она добавила, что на восточном магматическом/пирокластическом кимберлите (EM/PK(S)) были добыты одни из самых высокоценных алмазов, включая камень Lesedi La Rona весом 1 109 каратов и Constellation массой 813 каратов. 
«В 2019 году мы намерены провести оценку разных сценариев разработки для того, чтобы достигнуть этих ценных слоев руды как можно скорее в рамках плана подземной разработки, - сказала Томас. - Изучение технических возможностей шахты будет завершено во второй половине 2019 года».
На завершение технической программы и оценки потенциала рудника в 2019 году был выделен бюджет в размере $14,8 млн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 



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