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09 января 2019

BlueRock получила больше алмазов и каратов на Кареевлей от переработки меньшего количества руды

25 января 2019
Новости

BlueRock Diamonds заявила, что, несмотря на то что количество  тонн перерабатываемой руды на кимберлитовом кластере Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке снизилось на 3%, предприятие увеличило количество добытых каратов на 2,2% при росте содержания алмазов в руде на 5,4%.
Отчет, подготовленный Z Star Mineral Resource Consultants, дополнил отчет 2013 года о кимберлитовом кластере Кареевлей, в котором были обозначены только трубки KV1, KV2 и KV3.
BlueRock сообщила, что главные изменения в новом отчете - это включение трубки KV5 в оценку ресурсов, поправки касательно геологических моделей трубок KV2 и KV3, а также данные о частичном истощении запасов алмазов на KV2.
«Эти данные показывают, что операции по разработке Кареевлей находятся на самой ранней стадии, а также указывают на большой потенциал наших пяти известных трубок, - заявил генеральный директор  BlueRock Адам Воу (Adam Waugh). - KV5 теперь входит в нашу оценку предполагаемых ресурсов, и наша пробная программа по добыче алмазов в прошлом году показала, что эта трубка содержит крупные высокоценные алмазы, первоначальная оценка которых составляет $411 за карат, поэтому мы считаем, что сможем добыть на этом ресурсе еще более ценные камни».
Общее количество переработанной руды на кимберлитовом кластере Кареевлей составило 7,74 млн тонн со средним содержанием алмазов в 4,7 карата на сто тонн руды. От переработки этого количества руды компания получила 367 000 каратов алмазов. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 


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