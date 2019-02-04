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09 января 2019

Открыт новый способ создания алмазного волокна

25 января 2019
Новости

Исследовательская группа университета Северной Каролины (North Carolina State University) сумела создать алмазное волокно, подвергнув углеродные волокна и нанотрубки обжигу пульсирующим лазером (pulsed laser annealing, PLA), сообщается на официальном сайте университета news.ncsu.edu. 
В сообщении говорится, что для создания алмазного волокна необходимо растопить углеродные волокна или нанотрубки с помощью лазерных импульсов, а затем немедленно охладить волокно. Создание такого волокна не требует создания дополнительных специальных условий, таких как высокие температуры или давления. 
Алмазное волокно, как сообщается, может найти применение в разных сферах деятельности человека, в частности в сфере синтетических камней для создания ювелирных изделий. 
Ранее сообщалось, что синтетические бриллианты могут негативным образом повлиять на индустрию горной добычи, так как объем производства синтетики растет, а постоянно совершенствующиеся технологии делают процесс создания выращенных в лаборатории камней более простым. 
В сообщении также говорится, что NCSU уже подал документы на патент нового метода создания алмазного волокна.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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