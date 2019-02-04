Открыт новый способ создания алмазного волокна

В сообщении говорится, что для создания алмазного волокна необходимо растопить углеродные волокна или нанотрубки с помощью лазерных импульсов, а затем немедленно охладить волокно. Создание такого волокна не требует создания дополнительных специальных условий, таких как высокие температуры или давления.
Алмазное волокно, как сообщается, может найти применение в разных сферах деятельности человека, в частности в сфере синтетических камней для создания ювелирных изделий.
Ранее сообщалось, что синтетические бриллианты могут негативным образом повлиять на индустрию горной добычи, так как объем производства синтетики растет, а постоянно совершенствующиеся технологии делают процесс создания выращенных в лаборатории камней более простым.
В сообщении также говорится, что NCSU уже подал документы на патент нового метода создания алмазного волокна.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург