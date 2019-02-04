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Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

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09 января 2019

CGA запускает в Канаде курсы по огранке и оценке алмазов

25 января 2019
Новости

cja_logo.pngКанадская геммологическая ассоциация (Canadian Gemmological Association, CGA) приняла решение провести для жителей Канады курсы по органке и оценке алмазов, сообщает агентство Jewellery Business.
Курсы по огранке пройдут в феврале в Торонто и в мае - в Ванкувере. На каждый курс будет набрано восемь студентов, которых обучат классифицировать бесцветные круглые ограненные камни. 
Целью программы является научить участников курсов использовать сортировочное оборудование, а также принцип, по которому отчет «4С» влияет, среди всего прочего, на цену бриллианта.
Агентство сообщает, что ассоциация также проводит продвинутые курсы в тех же городах в период с мая по август 2019 года. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 

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