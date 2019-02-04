CGA запускает в Канаде курсы по огранке и оценке алмазов

Канадская геммологическая ассоциация (Canadian Gemmological Association, CGA) приняла решение провести для жителей Канады курсы по органке и оценке алмазов, сообщает агентство Jewellery Business.Курсы по огранке пройдут в феврале в Торонто и в мае - в Ванкувере. На каждый курс будет набрано восемь студентов, которых обучат классифицировать бесцветные круглые ограненные камни.Целью программы является научить участников курсов использовать сортировочное оборудование, а также принцип, по которому отчет «4С» влияет, среди всего прочего, на цену бриллианта.Агентство сообщает, что ассоциация также проводит продвинутые курсы в тех же городах в период с мая по август 2019 года.