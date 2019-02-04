Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Зимбабве приглашает АЛРОСА и Anjin добывать алмазы - СМИ

24 января 2019
Новости

Российская АЛРОСА и китайское совместное предприятие Anjin были выбраны правительством Зимбабве в качестве двух иностранных компаний, которые совместно с государственной горнодобывающей фирмой будут вести деятельность по добыче алмазов в стране, сообщают местные средства массовой информации. 
«…Президент поставил интерес Зимбабве в центр сектора алмазодобычи, допуская деятельность иностранных фирм путем выбора двух компаний - российской АЛРОСА и китайской Anjin», - заявил представитель президента Зимбабве Джордж Чарамба (George Charamba). 
В декабре правительство Зимбабве сообщило, что только четыре компании смогут вести деятельность по добыче алмазов в стране. 
В настоящий момент только государственная Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и Murowa Diamonds ведут такую добычу в Зимбабве. 
Министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando) сказал, что власти Хараре решили ограничить количество компаний, ведущих операции по горной добыче в стране, чтобы лучше регулировать добычу и продажу алмазов. 
Недавно АЛРОСА сообщила, что в прошлом месяце открыла в Хараре подразделение Alrosa Zimbabwe. В следующем месяце в страну прибудут геологи и горные инженеры для начала операций по добыче полезных ископаемых. 
Anjin проводила горнодобывающие операции в Зимбабве до 2015 года, когда правительство бывшего президента страны Роберта Мугабе решило не продлевать лицензии компаниям, добывающим алмазы в Маранге, что привело к образованию ZCDC. 
Компанией Anjin совместно владеют китайские компании Anhui Foreign Economic Construction Company и Matt Bronze - дочерняя инвестиционная организация сил обороны Зимбабве. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished