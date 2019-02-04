Зимбабве приглашает АЛРОСА и Anjin добывать алмазы - СМИ

24 января 2019

Российская АЛРОСА и китайское совместное предприятие Anjin были выбраны правительством Зимбабве в качестве двух иностранных компаний, которые совместно с государственной горнодобывающей фирмой будут вести деятельность по добыче алмазов в стране, сообщают местные средства массовой информации.

«…Президент поставил интерес Зимбабве в центр сектора алмазодобычи, допуская деятельность иностранных фирм путем выбора двух компаний - российской АЛРОСА и китайской Anjin», - заявил представитель президента Зимбабве Джордж Чарамба (George Charamba).

В декабре правительство Зимбабве сообщило, что только четыре компании смогут вести деятельность по добыче алмазов в стране.

В настоящий момент только государственная Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и Murowa Diamonds ведут такую добычу в Зимбабве.

Министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando) сказал, что власти Хараре решили ограничить количество компаний, ведущих операции по горной добыче в стране, чтобы лучше регулировать добычу и продажу алмазов.

Недавно АЛРОСА сообщила, что в прошлом месяце открыла в Хараре подразделение Alrosa Zimbabwe. В следующем месяце в страну прибудут геологи и горные инженеры для начала операций по добыче полезных ископаемых.

Anjin проводила горнодобывающие операции в Зимбабве до 2015 года, когда правительство бывшего президента страны Роберта Мугабе решило не продлевать лицензии компаниям, добывающим алмазы в Маранге, что привело к образованию ZCDC.

Компанией Anjin совместно владеют китайские компании Anhui Foreign Economic Construction Company и Matt Bronze - дочерняя инвестиционная организация сил обороны Зимбабве.





Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished