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09 января 2019

De Beers увеличила добычу алмазов в 2018 году до 35,3 млн каратов

24 января 2019
Новости

de_beers_logo.pngDe Beers увеличила свою добычу алмазов в четвертом квартале на 12%, до 9,1 млрд каратов, повысив таким образом общую добычу алмазов в 2018 году до 35,3 млн каратов по сравнению с 33,5 млн каратов, которые компания произвела в 2017 году, сообщает Anglo American.
Корпорация, ведущая диверсифицированную деятельность в области горной добычи, заявила, что производство De Beers в 2018 году оставалось в нижних пределах производственного плана, который составлял 35-36 млн каратов. 
Рост добычи алмазов был связан с запланированным увеличением производства на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване. 
Объем реализованной в трех тендерах четвертого квартала алмазной продукции составил 9,9 млн каратов по сравнению с 8,2 млн каратов, проданных за тот же период в трех тендерах в 2017 году.
В компании отметили, что объем продаж алмазов упал на 4%, до 33,7 млн каратов, по сравнению с 35,1 млн каратов в 2017 году. 
«Объем продаж в 2018 году был ниже производства в связи с более низким спросом на низкокачественное сырье во второй половине 2018 года», - сообщили в Anglo.
Тем не менее Anglo заявила, что производственный план De Beers, который составляет 31-33 млн каратов, зависит от рыночных условий. 
В компании добавили, что более низкий уровень добычи алмазов был связан с выходом из производства открытым способом на руднике Венеция (Venetia). С 2023 года основным способом производства руды на проекте будет добыча на подземном руднике. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 

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