De Beers увеличила добычу алмазов в 2018 году до 35,3 млн каратов

De Beers увеличила свою добычу алмазов в четвертом квартале на 12%, до 9,1 млрд каратов, повысив таким образом общую добычу алмазов в 2018 году до 35,3 млн каратов по сравнению с 33,5 млн каратов, которые компания произвела в 2017 году, сообщает Anglo American.Корпорация, ведущая диверсифицированную деятельность в области горной добычи, заявила, что производство De Beers в 2018 году оставалось в нижних пределах производственного плана, который составлял 35-36 млн каратов.Рост добычи алмазов был связан с запланированным увеличением производства на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване.Объем реализованной в трех тендерах четвертого квартала алмазной продукции составил 9,9 млн каратов по сравнению с 8,2 млн каратов, проданных за тот же период в трех тендерах в 2017 году.В компании отметили, что объем продаж алмазов упал на 4%, до 33,7 млн каратов, по сравнению с 35,1 млн каратов в 2017 году.«Объем продаж в 2018 году был ниже производства в связи с более низким спросом на низкокачественное сырье во второй половине 2018 года», - сообщили в Anglo.Тем не менее Anglo заявила, что производственный план De Beers, который составляет 31-33 млн каратов, зависит от рыночных условий.В компании добавили, что более низкий уровень добычи алмазов был связан с выходом из производства открытым способом на руднике Венеция (Venetia). С 2023 года основным способом производства руды на проекте будет добыча на подземном руднике.