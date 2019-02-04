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09 января 2019

BGJF представит необыкновенные ювелирные изделия Таиланда

24 января 2019
Новости

Шестьдесят третья по счету Ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий в Бангкоке (Bangkok Gems and Jewelry Fair, BGJF), которая пройдет с 20 по 24 февраля 2019 года в трех залах секции «IMPACT Challenger» торгового центра «IMPACT Muang Thong Thani», представит широкой аудитории выдающиеся ювелирные изделия, созданные тайскими мастерами, говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами шоу. 

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Фото: BGJF

 
Департамент по содействию международной торговле (Department of International Trade Promotion, DITP) Таиланда, организатор шоу, представит мировую кампанию «Волшебные руки», которая делает акцент на исключительном мастерстве создателей ювелирных изделий страны. 
«На протяжении многих лет Таиланд являлся мировым производителем качественных ювелирных изделий с прекрасными и замысловатыми дизайнами. Сегодня я бы назвал тайские украшения одними из ведущих товаров страны, что приносит много радости и гордости всему тайскому народу», - сообщил Банджонджитт Ангсусингх (Banjongjitt Angsusingh), генеральный директор департамента по содействию международной торговле министерства торговли Таиланда. 
На февральской ярмарке покупатели с ведущих ювелирных рынков, в частности из США, Евросоюза, Индии, Австралии, Гонконга, Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии, прошли регистрацию для участия в выставке, на которой им будет предложен выбор из огромного числа ювелирных товаров.
Также во время ярмарки пройдут специальные выставки - «Новые лица», на которой более 120 компаний малого и среднего бизнеса покажут свою продукцию, «Ювелиры», «Инновации и дизайн» и «Базар дизайна», где будут представлены инновационные и привлекательные ювелирные изделия. 
Одним из достоинств ярмарки является то, что экспоненты смогут представить свою продукцию с тем, чтобы покупатели могли пополнить свой запас драгоценных камней и ювелирных изделий. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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