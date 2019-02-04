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09 января 2019

«Креативность как вектор устойчивого развития» стала темой выставки Vicenzaoro

24 января 2019
Новости

Организаторы итальянской ювелирной выставки Vicenzaoro, проходившей 18-23 января, избрали темой зимнего издания смотра «Креативность как вектор устойчивого развития», сообщает портал IDEXonline.
Данный выбор обусловлен тем, что устойчивое развитие становится все более актуальным вектором развития ювелирной промышленности после подписания соглашения об укреплении корпоративной социальной ответственности главным организатором выставки Итальянской выставочной группой (Italian Exhibition Group, IEG) с организацией «Глобальный договор ООН» (UN Global Compact). 

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                                              Фото: Vicenzaoro

По словам Уго Раванелли (Ugo Ravanelli), управляющего директора IEG, креативность как вектор устойчивого развития больше не является тенденцией, а реальным направлением, в котором движется весь сектор.
Исследование, проведенное компанией Nielsen под названием «Императив устойчивости», показывает, что продажи брендов, которые продемонстрировали приверженность социальной ответственности, выросли более чем на 4%, в то время как у тех, кто этого не сделал, менее чем на 1%, заявили организаторы.
Кроме того, 66% потребителей готовы платить больше за продукцию компаний, демонстрирующих приверженность социальной и экологической устойчивости, в том числе 51% потребителей в возрасте от 50 до 64 лет, сообщает IDEXonline.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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