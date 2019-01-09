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Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

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Кооперация и сотрудничество – вот современный тренд развития

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Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Titan зарегистрировала рост продаж ювелирных изделий в третьем квартале

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news_15052018_titan.pngИндийская компания Titan Co Ltd сообщила, что продажи ювелирных изделий в сопоставимых магазинах Tanishq, дочерней компании Titan, показали сильный рост в третьем квартале, который окончился 31 декабря 2018 года. 
Ожидается, что рост продаж украшений компании за год составит 22%. 
Согласно данным Titan, положительные показатели продаж третьего квартала отражают рост компании на ювелирном рынке. По мере того как компания продолжает создавать новые бутики, и их открытие идет согласно планам фирмы, Titan считает, что желание индийских потребителей приобретать драгоценности только от лидирующих брендов также сможет принести хорошую прибыль. Компания, как сообщалось, отметила активный спрос во время праздников Дивали и Дашара, которые прошли во время третьего квартала.
Бренд Tanishq открыл 27 новых магазинов для розничных продаж (дополнительные 65 000 квадратных футов), однако на сегодняшний день три магазина были закрыты. Также компания заявила, что ее кампания для повышения социально-корпоративной ответственности, проведенная через «ECHO» совместно с Tata Group, была достаточно успешной.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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