Titan зарегистрировала рост продаж ювелирных изделий в третьем квартале

Индийская компания Titan Co Ltd сообщила, что продажи ювелирных изделий в сопоставимых магазинах Tanishq, дочерней компании Titan, показали сильный рост в третьем квартале, который окончился 31 декабря 2018 года.Ожидается, что рост продаж украшений компании за год составит 22%.Согласно данным Titan, положительные показатели продаж третьего квартала отражают рост компании на ювелирном рынке. По мере того как компания продолжает создавать новые бутики, и их открытие идет согласно планам фирмы, Titan считает, что желание индийских потребителей приобретать драгоценности только от лидирующих брендов также сможет принести хорошую прибыль. Компания, как сообщалось, отметила активный спрос во время праздников Дивали и Дашара, которые прошли во время третьего квартала.Бренд Tanishq открыл 27 новых магазинов для розничных продаж (дополнительные 65 000 квадратных футов), однако на сегодняшний день три магазина были закрыты. Также компания заявила, что ее кампания для повышения социально-корпоративной ответственности, проведенная через «ECHO» совместно с Tata Group, была достаточно успешной.