Diamond Foundry повышает цены в среднем на 15% во всех товарных категориях

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Diamond Foundry объявила о повышении цен с 1 января 2019 года в среднем на 15% во всех товарных категориях.

Тщательный мониторинг рыночной ситуации за последние месяцы показал, что спрос все больше опережает предложение, заявили в компании. Эту тенденцию там связывают с ростом объема и частоты покупательского спроса на изготовленные в лабораторных условиях бриллианты при том, что поставки данному ритму не соответствуют.





Фото: Diamond Foundry







Diamond Foundry объявила также о добавлении двадцати восьми новых видов алмазной огранки к уже предлагаемым компанией. В числе новых форм огранки - красивейшая Keystone с правильными линиями и крупными пропорциями в форме клиновидного багета для картин. Другая поистине уникальная новая форма - Sheild, которая великолепно воплощает физические свойства алмазов: прочность, блеск, долговечность и легкость.

Производную от круглой огранки форму Regulus отличают 105 граней по сравнению с 57 традиционными, что наделяет бриллианты лучами огненного блеска.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished