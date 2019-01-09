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В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

09 января 2019

Кооперация и сотрудничество – вот современный тренд развития

Павел Гранкин – руководитель группы компаний «Слава» и собственник одноименной торговой марки. Выпускник Военно-космической Академии им. Можайского. Проходил воинскую службу на космодроме «Плесецк» с 1987 по 1995 год. Майор запаса, автор используемой...

04 января 2019

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

24 декабря 2018

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

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Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Diamond Foundry повышает цены в среднем на 15% во всех товарных категориях

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Diamond Foundry объявила о повышении цен с 1 января 2019 года в среднем на 15% во всех товарных категориях.
Тщательный мониторинг рыночной ситуации за последние месяцы показал, что спрос все больше опережает предложение, заявили в компании. Эту тенденцию там связывают с ростом объема и частоты покупательского спроса на изготовленные в лабораторных условиях бриллианты при том, что поставки данному ритму не соответствуют. 

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Фото: Diamond Foundry


Diamond Foundry объявила также о добавлении двадцати восьми новых видов алмазной огранки к уже предлагаемым компанией. В числе новых форм огранки - красивейшая Keystone с правильными линиями и крупными пропорциями в форме клиновидного багета для картин. Другая поистине уникальная новая форма -  Sheild, которая великолепно воплощает физические свойства алмазов: прочность, блеск, долговечность и легкость.
Производную от круглой огранки форму Regulus отличают 105 граней по сравнению с 57 традиционными, что наделяет бриллианты лучами огненного блеска.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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