Эксклюзив

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

Вчера

Кооперация и сотрудничество – вот современный тренд развития

Павел Гранкин – руководитель группы компаний «Слава» и собственник одноименной торговой марки. Выпускник Военно-космической Академии им. Можайского. Проходил воинскую службу на космодроме «Плесецк» с 1987 по 1995 год. Майор запаса, автор используемой...

04 января 2019

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

24 декабря 2018

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

17 декабря 2018

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Зимбабве проведет в два раза больше алмазных аукционов в этом году - СМИ

Сегодня
Новости

Зимбабве намерена провести 10 алмазных аукционов в 2019 году, в то время как в прошлом году в стане было проведено только 5 тендеров. Такой шаг предпринят государством с целью получить больше прибыли от продаж драгоценных камней, сообщают средства массовой информации, приводя данные агентства по маркетингу минеральных ресурсов страны. 
Газета Herald процитировала государственную компанию Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe, которая реализует все полезные ископаемые страны, кроме золота и серебра. В компании сообщили, что даты 10-ти алмазных аукционов будут утверждаться вместе с Zimbabwe Consolidated Mining Company (ZCDC).
Аукционы MMCZ 2018 года привлекли покупателей из Ближнего Востока, Европы и Африки.
Однако оценка прибыли, полученной от продаж минералов, не была приведена публично.
Проведение большего количества аукционов поможет ZCDC продать ее запас алмазов, который составляет 3,2 млн каратов.
ZCDC проводит операции по добыче камней главным образом на конгломератах в Маранге (Marange), также сообщается, что компания начала программы геологоразведки в районе Мвенези (Mwenezi).
Зимбабве также сообщила о введении новой алмазной политики в конце прошлого года, которая, как ожидается, будет способствовать усилению нормативной деятельности в секторе алмазов и обеспечит подотчетность в индустрии.
Согласно новому закону, в стране смогут проводить разведку алмазов только ZCDC, Murowa Diamonds и еще две другие компании.
Министр горнорудной промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando), как сообщалось, пригласил De Beers и Vast Resources проводить операции по разведке алмазов в Зимбабве. 
Однако De Beers не придала должного значения данному предложению. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished