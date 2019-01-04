Зимбабве проведет в два раза больше алмазных аукционов в этом году - СМИ

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Зимбабве намерена провести 10 алмазных аукционов в 2019 году, в то время как в прошлом году в стане было проведено только 5 тендеров. Такой шаг предпринят государством с целью получить больше прибыли от продаж драгоценных камней, сообщают средства массовой информации, приводя данные агентства по маркетингу минеральных ресурсов страны.

Газета Herald процитировала государственную компанию Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe, которая реализует все полезные ископаемые страны, кроме золота и серебра. В компании сообщили, что даты 10-ти алмазных аукционов будут утверждаться вместе с Zimbabwe Consolidated Mining Company (ZCDC).

Аукционы MMCZ 2018 года привлекли покупателей из Ближнего Востока, Европы и Африки.

Однако оценка прибыли, полученной от продаж минералов, не была приведена публично.

Проведение большего количества аукционов поможет ZCDC продать ее запас алмазов, который составляет 3,2 млн каратов.

ZCDC проводит операции по добыче камней главным образом на конгломератах в Маранге (Marange), также сообщается, что компания начала программы геологоразведки в районе Мвенези (Mwenezi).

Зимбабве также сообщила о введении новой алмазной политики в конце прошлого года, которая, как ожидается, будет способствовать усилению нормативной деятельности в секторе алмазов и обеспечит подотчетность в индустрии.

Согласно новому закону, в стране смогут проводить разведку алмазов только ZCDC, Murowa Diamonds и еще две другие компании.

Министр горнорудной промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando), как сообщалось, пригласил De Beers и Vast Resources проводить операции по разведке алмазов в Зимбабве.

Однако De Beers не придала должного значения данному предложению.





Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished