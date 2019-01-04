Tiffany & Co внедряет новую инициативу для большей прозрачности в алмазной отрасли

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Tiffany & Co, ювелирный дом с мировым именем, запустил новую программу "Diamond Source Initiative", которая поможет клиентам фирмы отследить свои бриллианты, вес которых превышает 0,18 карата, сообщили в компании.









Фото: Tiffany & Co







Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo), генеральный директор Tiffany & Co, заявил, что создание программы по отслеживаемости алмазов - это большой шаг с точки зрения увеличения прозрачности в отрасли драгоценных камней.

«Алмазы, сформированные под землей 3 млрд лет назад и вынесенные на поверхность силами природы, являются символом самых важных событий в нашей жизни. Наши клиенты хотят знать и заслуживают знать, откуда происходят их самые дорогие и ценные ювелирные изделия, и как они были изготовлены», - сказал он.

Каждому алмазу, по словам ювелирного дома, будет присвоен серийный номер, который будет выгравирован на самом камне, а клиент получит сертификат о происхождении камня в его изделии.

К 2020 году компания намерена расширить свою инициативу по отслеживаемости камней, таким образом, в сертификаты будет добавлена информация о том, где алмазы были обработаны и огранены.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург