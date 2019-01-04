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В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш
Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...
Вчера
Кооперация и сотрудничество – вот современный тренд развития
Павел Гранкин – руководитель группы компаний «Слава» и собственник одноименной торговой марки. Выпускник Военно-космической Академии им. Можайского. Проходил воинскую службу на космодроме «Плесецк» с 1987 по 1995 год. Майор запаса, автор используемой...
04 января 2019
De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы
Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...
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Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
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Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
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10 декабря 2018
Россия заняла пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году, а в 2020 году станет председателем этой организации
В 2018 году в Брюсселе состоялась Пленарная сессия стран-участниц Кимберлийского процесса. По результатам Пленарной сессии в итоговом коммюнике было принято решение выдвинуть на пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году кандидатуры России и Ботсваны. В рамках процедурных правил КП страны-кандидаты до 31 декабря 2018 года должны были провести переговоры между собой и определить последовательность вице-председательствования.
С целью выполнения итогового коммюнике, а также принятия консенсусного решения в конце 2018 года в Дубае состоялась встреча представителей государственных органов Республики Ботсвана и России.
По итогам переговоров обеими сторонами было принято решение, что пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году и пост председателя КП в 2020 году займёт Россия, а вице-председателем КП в 2020 году и председателем в 2021 году станет Республика Ботсвана.
«Достигнутая договоренность обоюдно устраивает обе страны и способствует укреплению сотрудничества России и Ботсваны, а также даст возможность более плодотворно работать в рамках Кимберлийского процесса», - прокомментировал результаты переговоров заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев.
Кимберлийский процесс – международная инициатива под эгидой ООН, возглавляемая правительствами более 80 государств-участников. Участниками КП, основанного в 2000 году в Кимберли (ЮАР), являются страны-производители и импортёры алмазов, которые ставят перед собой цель исключить из международной торговли так называемые «конфликтные» алмазы, используемые для вооружения и поддержки антиправительственных и террористических организаций. В рамках КП обеспечивается контроль экспортно-импортных операций, покрывающих до 99 % объема мирового оборота алмазов. На сегодняшний день КП является основной мировой площадкой по регулированию оборота необработанных природных алмазов.