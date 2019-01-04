Россия заняла пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году, а в 2020 году станет председателем этой организации

Сегодня

С 1 января 2019 года Российская Федерация стала вице-председателем Кимберлийского процесса (КП), а в 2020 году займет пост председателя, сменив Индию. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов Российской Федерации, распространенном в четверг.

В 2018 году в Брюсселе состоялась Пленарная сессия стран-участниц Кимберлийского процесса. По результатам Пленарной сессии в итоговом коммюнике было принято решение выдвинуть на пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году кандидатуры России и Ботсваны. В рамках процедурных правил КП страны-кандидаты до 31 декабря 2018 года должны были провести переговоры между собой и определить последовательность вице-председательствования.

С целью выполнения итогового коммюнике, а также принятия консенсусного решения в конце 2018 года в Дубае состоялась встреча представителей государственных органов Республики Ботсвана и России.

По итогам переговоров обеими сторонами было принято решение, что пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году и пост председателя КП в 2020 году займёт Россия, а вице-председателем КП в 2020 году и председателем в 2021 году станет Республика Ботсвана.

«Достигнутая договоренность обоюдно устраивает обе страны и способствует укреплению сотрудничества России и Ботсваны, а также даст возможность более плодотворно работать в рамках Кимберлийского процесса», - прокомментировал результаты переговоров заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев.

Кимберлийский процесс – международная инициатива под эгидой ООН, возглавляемая правительствами более 80 государств-участников. Участниками КП, основанного в 2000 году в Кимберли (ЮАР), являются страны-производители и импортёры алмазов, которые ставят перед собой цель исключить из международной торговли так называемые «конфликтные» алмазы, используемые для вооружения и поддержки антиправительственных и террористических организаций. В рамках КП обеспечивается контроль экспортно-импортных операций, покрывающих до 99 % объема мирового оборота алмазов. На сегодняшний день КП является основной мировой площадкой по регулированию оборота необработанных природных алмазов.





