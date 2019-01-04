Эксклюзив

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

Вчера

Кооперация и сотрудничество – вот современный тренд развития

Павел Гранкин – руководитель группы компаний «Слава» и собственник одноименной торговой марки. Выпускник Военно-космической Академии им. Можайского. Проходил воинскую службу на космодроме «Плесецк» с 1987 по 1995 год. Майор запаса, автор используемой...

04 января 2019

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

24 декабря 2018

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

17 декабря 2018

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Ювелирные рынки Гонконга и Китая зарегистрировали в 2018 году рост продаж

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Розничные продажи ювелирных изделий на рынках Гонконга и Китая зарегистрировали рост в период с января по ноябрь 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года. 
В Китае продажи ювелирных изделий, золота и серебра выросли на 8,1%, в то время как в Гонконге продажи ювелирных изделий, часов и ценных предметов увеличились на 16,1%. За один только ноябрь продажи китайских украшений поднялись на 5,6% к ноябрю прошлого года, а Гонконг отметил снижение в уровне продаж на 3,9% за тот же период. Однако в октябре 2018 года Гонконг зарегистрировал рост в продажах, который составил 3,2% к октябрю прошлого года.
Правительство Гонконга заявило, что общие розничные продажи ювелирных изделий в ноябре показали небольшой рост, после того как они показали более высокие значения в октябре прошлого года. Слабый рост в секторе розничных продаж ювелирных изделий за последние месяцы связан с тем, что потребители проявляли осторожность при покупке товаров ввиду торговой войны между США и Китаем, а также из-за нестабильности глобального финансового рынка.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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