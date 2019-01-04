Ювелирные рынки Гонконга и Китая зарегистрировали в 2018 году рост продаж

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Розничные продажи ювелирных изделий на рынках Гонконга и Китая зарегистрировали рост в период с января по ноябрь 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года.В Китае продажи ювелирных изделий, золота и серебра выросли на 8,1%, в то время как в Гонконге продажи ювелирных изделий, часов и ценных предметов увеличились на 16,1%. За один только ноябрь продажи китайских украшений поднялись на 5,6% к ноябрю прошлого года, а Гонконг отметил снижение в уровне продаж на 3,9% за тот же период. Однако в октябре 2018 года Гонконг зарегистрировал рост в продажах, который составил 3,2% к октябрю прошлого года.Правительство Гонконга заявило, что общие розничные продажи ювелирных изделий в ноябре показали небольшой рост, после того как они показали более высокие значения в октябре прошлого года. Слабый рост в секторе розничных продаж ювелирных изделий за последние месяцы связан с тем, что потребители проявляли осторожность при покупке товаров ввиду торговой войны между США и Китаем, а также из-за нестабильности глобального финансового рынка.