Lucara сосредоточится на проведении оценки потенциала рудника Карове

На 2019 год компанией был одобрен бюджет в размере $14,8 млн для завершения экономической оценки потенциала рудника, которая была начата в прошлом году.
Бюджет в размере приблизительно $29 млн, выделенный на проведение работ на местности в 2018 году, обеспечит для Lucara экономическую стабильность проекта в этом году, таким образом, компания сможет сосредоточиться на проведении геотехнических и гидрогеологических работ по бурению и других исследований.
В этом году компания намерена произвести 300 000 - 330 000 каратов алмазов на своем руднике Карове в ходе переработки 2,5 - 2,8 млн тонн руды при расходе денежных средств, который составит $32-37 на тонну руды.
Ожидается также, что компания сгенерирует прибыль в размере $170-200 млн.
В этом году компания намерена выплатить дивиденды в размере 0,10 канадского доллара на акцию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished