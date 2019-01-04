Lucara сосредоточится на проведении оценки потенциала рудника Карове

Сегодня

Lucara Diamond заявила, что будет уделять первостепенное внимание проведению экономической оценки потенциала подземной добычи алмазов для продления жизни шахты Карове (Karowe) в Ботсване с 2026 года по крайней мере до 2036.

На 2019 год компанией был одобрен бюджет в размере $14,8 млн для завершения экономической оценки потенциала рудника, которая была начата в прошлом году.









Фото: Lucara Diamond







Бюджет в размере приблизительно $29 млн, выделенный на проведение работ на местности в 2018 году, обеспечит для Lucara экономическую стабильность проекта в этом году, таким образом, компания сможет сосредоточиться на проведении геотехнических и гидрогеологических работ по бурению и других исследований.

В этом году компания намерена произвести 300 000 - 330 000 каратов алмазов на своем руднике Карове в ходе переработки 2,5 - 2,8 млн тонн руды при расходе денежных средств, который составит $32-37 на тонну руды.

Ожидается также, что компания сгенерирует прибыль в размере $170-200 млн.

В этом году компания намерена выплатить дивиденды в размере 0,10 канадского доллара на акцию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished