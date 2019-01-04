Huron Capital объявила об инвестировании в акции WD Lab Grown Diamonds

Ведущая на среднем рынке частная акционерная компания Huron Capital объявила о вложении значительных средств в акции WD Lab Grown Diamonds. Эта основанная в Вашингтоне (округ Колумбия) компания является ведущим производителем крупных, ультра-высококачественных синтетических бриллиантов для ювелирного, научного и промышленного рынков.«Мы ожидаем, что инвестиции Huron Capital помогут нам значительно расширить наши возможности в быстроразвивающихся высококачественных сегментах как на рынках драгоценных камней, так и на промышленных рынках, а также построить нашу базу торговых партнерств», - сказал Клив Хилл (Clive Hill), основатель и генеральный директор WD.WD имеет обширный портфель эксклюзивных глобальных лицензий на процесс химического осаждения паров и другие методы выращивания алмазов, запатентованные Институтом Карнеги в Вашингтоне (Carnegie Institution of Washington). В мае 2018 года лаборатории WD произвели самый большой из всех известных лабораторных бриллиантов ювелирного качества. На это ушло несколько месяцев по сравнению с миллиардами лет, в течение которых алмазы формируются в земной коре.Выращенные в лабораторных условиях камни и природные алмазы обладают одинаковыми оптическими, химическими и физическими свойствами. Их единственным отличием является происхождение.Федеральная торговая комиссия США (U.S. Federal Trade Commission выпустила) в июле 2018 года выпустила обновленное руководство по ювелирным изделиям, выравнивающее конкурентные условия продажи потребителям выращенных в лабораториях и промышленно добытых алмазов.