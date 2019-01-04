Эксклюзив

В IDE мы стимулируем инновации на всей бирже и даже открыли технологический инкубатор для стартапов – Йорам Дваш

Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

Сегодня

Кооперация и сотрудничество – вот современный тренд развития

Павел Гранкин – руководитель группы компаний «Слава» и собственник одноименной торговой марки. Выпускник Военно-космической Академии им. Можайского. Проходил воинскую службу на космодроме «Плесецк» с 1987 по 1995 год. Майор запаса, автор используемой...

04 января 2019

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

24 декабря 2018

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

17 декабря 2018

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Huron Capital объявила об инвестировании в акции WD Lab Grown Diamonds

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Новости

Huron_ capital _logo.pngВедущая на среднем рынке частная акционерная компания Huron Capital объявила о вложении значительных средств в акции WD Lab Grown Diamonds. Эта основанная в Вашингтоне (округ Колумбия) компания является ведущим производителем крупных, ультра-высококачественных синтетических бриллиантов для ювелирного, научного и промышленного рынков.
«Мы ожидаем, что инвестиции Huron Capital помогут нам значительно расширить наши возможности в быстроразвивающихся высококачественных сегментах как на рынках драгоценных камней, так и на промышленных рынках, а также построить нашу базу торговых партнерств», - сказал Клив Хилл (Clive Hill), основатель и генеральный директор WD.
WD имеет обширный портфель эксклюзивных глобальных лицензий на процесс химического осаждения паров и другие методы выращивания алмазов, запатентованные Институтом Карнеги в Вашингтоне (Carnegie Institution of Washington). В мае 2018 года лаборатории WD произвели самый большой из всех известных лабораторных бриллиантов ювелирного качества. На это ушло несколько месяцев по сравнению с миллиардами лет, в течение  которых алмазы формируются в земной коре.
Выращенные в лабораторных условиях камни и природные алмазы обладают одинаковыми оптическими, химическими и физическими свойствами. Их единственным отличием является происхождение. 
Федеральная торговая комиссия США (U.S. Federal Trade Commission выпустила) в июле 2018 года выпустила обновленное руководство по ювелирным изделиям, выравнивающее конкурентные условия продажи потребителям выращенных в лабораториях и промышленно добытых алмазов.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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