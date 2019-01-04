DPA назначила Кристину Бакли управляющим директором ассоциации в Северной Америке

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) назначила Кристину Бакли (Kristina Buckley) управляющим директором своего отделения в Северной Америке. Она вступит в должность 4 февраля 2019 года.Бакли будет отвечать за развитие и внедрение стратегии ассоциации по потребительскому маркетингу и связям с общественностью, при этом особое внимание будет уделяться развитию платформы «Подлинное - редко. Подлинное - это бриллиант.» (“Real is Rare. Real is a Diamond.”). Также Бакли будет представителем DPA в местной торговле и местных организациях Северной Америки, заявили в ассоциации.Жан-Марк Либерхер (Jean-Marc Lieberherr), генеральный директор ассоциации, заявил, что Бакли имеет уникальный опыт и знания в области стратегического маркетинга, который поможет организации развиваться и расти.«Опыт Кристины в секторе ювелирных изделий, а также стратегические навыки в области коммуникаций, деловая хватка и креативность дают ей уникальное положение в индустрии, - сказал Жан-Марк Либерхер. - Мы рады, что она присоединилась к DPA и будет работать с нами для укрепления и расширения нашей миссии в США».До этого Кристина Бакли работала в Van Cleef & Arpels, французском ювелирном доме, которым владеет Compagnie Financière Richemont. Бакли вела дела в области средств массовой информации, цифрового развития, связей с общественностью, специальных мероприятий, стратегического партнерства, образовательных платформ, визуального мерчендайзинга, этот опыт позволит ей укрепить бизнес-стратегии организации в Северной Америке.