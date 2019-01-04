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10 декабря 2018

Lucara получила $661 тыс. от первых продаж алмазов на своей цифровой платформе

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Новости

lucara_news.pngLucara Diamond заявила, что получила прибыль в размере $660 865 от продаж алмазов на цифровой платформе Clara Diamond Solutions, которой она владеет на 100%. 
Алмазы были проданы по цене на 8% выше рыночной стоимости и на 15% выше резервной стоимости камней компании.
В общей сложности в продажах приняли участие семь производителей бриллиантов, пять из которых составили и получили свои заказы. 
«Несмотря на то, что мы довольны прибылью, полученной от от первой продажи алмазов, в более долгосрочном плане Clara будет наращивать стоимость, постепенно расширяясь и повышая объем реализованных алмазов, так как в продажах будут участвовать и другие мировые производители алмазов, - сообщила генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas). - Вопрос присоединения к платформе других производителей бриллиантов находится в стадии активного обсуждения с рядом ведущих алмазных производителей, которые заинтересованы в испытании платформы в 2019 году».
Компания заявила, что следующий цикл продаж намечен на конец месяца, а алмазы будут добавляться на платформу постепенно каждую неделю.
Lucara также будет реализовывать с помощью Clara квалифицированные и качественные товары на постоянной основе, как только соотношение спроса и поставок будет налажено.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished  



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