Израильская алмазная торговля стабилизировалась в 2018 году

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Согласно данным управления отраслями алмазов, драгоценных камней и ювелирных изделий израильского министерства экономики, в 2018 году чистый экспорт бриллиантов страны стабилизировался, достигнув $4,48 млрд.

Объем чистого импорта бриллиантов достиг $3,04 млрд, в то время как чистый экспорт алмазов составил $2,25 млрд, а чистый импорт алмазов вырос до $2,66 млрд. Несмотря на то что экспорт бриллиантовой продукции упал на 2,5%, импорт бриллиантов вырос на 4,1%, а экспорт алмазного сырья вырос на 1,1%.

Президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Йорам Дваш (Yoram Dvash) сообщил: «После нескольких трудных лет мы начали замечать ранние признаки восстановления алмазно-бриллиантовой отрасли, и мы проявляем сдержанный оптимизм по поводу нашего будущего. Я очень рад, что снижение в экспорте бриллиантов остановилось, и существуют определенные признаки того, что нашу отрасль ждет рост в 2019 году».

США все еще являются основным рынком экспорта валового продукта, составляя 48% от всего рынка, в то время как Гонконг составляет 28%, Швейцария - 8%, Бельгия - 7%, Великобритания - 3%, а другие страны - 6%.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished