Ананта Падманабан избран председателем GJC, а Шаанкар Сен - вице-председателем организации

Сегодня

Всеиндийский cовет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC) избрал Ананту Падманабана (Anantha Padmanaban) председателем и Шаанкара Сена (Shaankar Sen) вице-председателем совета на двухлетний период.

Ананта Падманабан из NAC Jewellers Ltd. был тесно связан с GJC с самого начала. За прошедшие годы он создал успешные концепции и провел инновационные программы ради процветания отрасли. Он сыграл важную роль в проведении различных процессов, таких как изменение порядка обложения акцизами, введение налогов на товары и услуги, таможенных сборов и закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) и так далее.

Ананта Падманабан сообщил: «Я благодарен совету директоров, для меня является честью принять ответственность по управлению Национальным координационным советом. Мы будем сотрудничать с правительством и заниматься вопросами, связанными с отраслью».

Новый вице-председатель Шаанкар Сен из Senco Group известен созданием стандартов в области золота, серебра и модных ювелирных изделий, которые отличаются особым дизайном и художественным исполнением. Он сказал: «Мне предоставлена большая честь работать ради развития этой ключевой организации и вносить вклад в развитие компаний ювелирной отрасли по всему региону. Отрасли необходимо стать более организованной и согласованной. GJC будет продолжать создавать лучшие и более новые платформы для индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий».





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished