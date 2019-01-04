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Йорам Дваш (Yoram Dvash), диамантер в первом поколении, в 1991 году основал компанию Y Dvash Diamonds Ltd в Израиле. По мере роста и развития компании под его руководством Дваш присоединился к таким отраслевым организациям, как Израильская ассоциация...

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Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

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10 декабря 2018

Ананта Падманабан избран председателем GJC, а Шаанкар Сен - вице-председателем организации

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Всеиндийский cовет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC) избрал Ананту Падманабана (Anantha Padmanaban) председателем и Шаанкара Сена (Shaankar Sen) вице-председателем совета на двухлетний период.
Ананта Падманабан из NAC Jewellers Ltd. был тесно связан с GJC с самого начала. За прошедшие годы он создал успешные концепции и провел инновационные программы ради процветания отрасли. Он сыграл важную роль в проведении различных процессов, таких как изменение порядка обложения акцизами, введение налогов на товары и услуги, таможенных сборов и закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) и так далее. 
Ананта Падманабан сообщил: «Я благодарен совету директоров, для меня является честью принять ответственность по управлению Национальным координационным советом. Мы будем сотрудничать с правительством и заниматься вопросами, связанными с отраслью». 
Новый вице-председатель Шаанкар Сен из Senco Group известен созданием стандартов в области золота, серебра и модных ювелирных изделий, которые отличаются особым дизайном и художественным исполнением. Он сказал: «Мне предоставлена большая честь работать ради развития этой ключевой организации и вносить вклад в развитие компаний ювелирной отрасли по всему региону. Отрасли необходимо стать более организованной и согласованной. GJC будет продолжать создавать лучшие и более новые платформы для индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий». 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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