VICENZAORO раскрывает участников январской выставки

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VICENZAORO, ювелирная выставка, которая будет проходить в Виченце с 18 по 23 января 2019 года и организована итальянской выставочной группой (Italian Exhibition Group), представила 12 ведущих ювелиров Комнаты дизайна на шоу.

Кольцо из белого золота, бриллианта и топаза, других драгоценных камней и ореха под названием «Таящая Арктика» было создано Алессио Босчи (Alessio Boschi), Италия. Он создал кольцо на тему глобального потепления из экологичных материалов, добытых из надежных источников.

Анна Макьери Росси (Anna Maccieri Rossi) создает часы-талисманы, которые находятся в постоянном движении и меняются с течением времени.

Другие ювелирные изделия меняют цвет или «оживают», повторяя движения тел, благодаря специальным механизмам французского дизайнера Мари Ма (Marie Mas), использованию геометрических форм Cedille, а также синергии золотых изделий и индустриального стиля, которую представляет в своих украшениях Маттиа Сьело (Mattia Cielo). Свежие решения предлагает Eclats Jewels.

Alessa Jewelry представляет украшения из избранных драгоценных камней и металлов, собранных со всего света, в то время как Лидия Куртей (Lydia Courteille) создает ироничные изделия в стиле сюрреализма.

На выставке также будут представлены подвески-медальоны Моники Рич Косанн (Monica Rich Kosann), микро- и нано-мозаика Sicis Jewels, турецкие ювелирные изделия Bee Goddess, вдохновленные архаичными формами, а также талисманы Таниты Тасарим (Tanita Tasarim). Испанию будет представлять Magerit, создатель миниатюрных скульптур.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



