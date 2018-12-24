Эксклюзив
De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы
Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...
24 декабря 2018
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
VICENZAORO раскрывает участников январской выставки
Кольцо из белого золота, бриллианта и топаза, других драгоценных камней и ореха под названием «Таящая Арктика» было создано Алессио Босчи (Alessio Boschi), Италия. Он создал кольцо на тему глобального потепления из экологичных материалов, добытых из надежных источников.
Анна Макьери Росси (Anna Maccieri Rossi) создает часы-талисманы, которые находятся в постоянном движении и меняются с течением времени.
Другие ювелирные изделия меняют цвет или «оживают», повторяя движения тел, благодаря специальным механизмам французского дизайнера Мари Ма (Marie Mas), использованию геометрических форм Cedille, а также синергии золотых изделий и индустриального стиля, которую представляет в своих украшениях Маттиа Сьело (Mattia Cielo). Свежие решения предлагает Eclats Jewels.
Alessa Jewelry представляет украшения из избранных драгоценных камней и металлов, собранных со всего света, в то время как Лидия Куртей (Lydia Courteille) создает ироничные изделия в стиле сюрреализма.
На выставке также будут представлены подвески-медальоны Моники Рич Косанн (Monica Rich Kosann), микро- и нано-мозаика Sicis Jewels, турецкие ювелирные изделия Bee Goddess, вдохновленные архаичными формами, а также талисманы Таниты Тасарим (Tanita Tasarim). Испанию будет представлять Magerit, создатель миниатюрных скульптур.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург