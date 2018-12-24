В Ижевске открылась выставка Карла Фаберже

Кооперация и сотрудничество – вот современный тренд развития Павел Гранкин – руководитель группы компаний «Слава» и собственник одноименной торговой марки. Выпускник Военно-космической Академии им. Можайского. Проходил воинскую службу на космодроме «Плесецк» с 1987 по 1995 год. Майор запаса, автор используемой...

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов» Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.