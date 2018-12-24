Эксклюзив

Кооперация и сотрудничество – вот современный тренд развития

Павел Гранкин – руководитель группы компаний «Слава» и собственник одноименной торговой марки. Выпускник Военно-космической Академии им. Можайского. Проходил воинскую службу на космодроме «Плесецк» с 1987 по 1995 год. Майор запаса, автор используемой...

Сегодня

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

24 декабря 2018

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

17 декабря 2018

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари

Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

03 декабря 2018

Новый бутик Mercury засиял в отеле «Метрополь»

Сегодня
Новости

В историческом здании отеля «Метрополь» ювелирный бренд Mercury открыл свой первый монобрендовый бутик в Москве, говорится на сайте ювелирного дома. 
Ювелирный дом представил гостям на вечере в честь открытия бутика свою полную коллекцию украшений, а также награду «Золотой орел» и корону «Мисс Россия 2018».

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Фото: Mercury


Бренд удивил гостей не только богатой коллекцией ювелирных изделий, но и самой отделкой бутика, стены которого украшены сусальным золотом.
Мастера ювелирного дома также подготовили к открытию бутика несколько изделий с драгоценными камнями, которые могли бы заинтересовать коллекционеров и ценителей украшений, в частности кольца с рубинами, изумрудами и бриллиантами, сообщает vogue.ru.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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