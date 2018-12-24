Новый бутик Mercury засиял в отеле «Метрополь»

Ювелирный дом представил гостям на вечере в честь открытия бутика свою полную коллекцию украшений, а также награду «Золотой орел» и корону «Мисс Россия 2018».
Фото: Mercury
Бренд удивил гостей не только богатой коллекцией ювелирных изделий, но и самой отделкой бутика, стены которого украшены сусальным золотом.
Мастера ювелирного дома также подготовили к открытию бутика несколько изделий с драгоценными камнями, которые могли бы заинтересовать коллекционеров и ценителей украшений, в частности кольца с рубинами, изумрудами и бриллиантами, сообщает vogue.ru.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург