Новый бутик Mercury засиял в отеле «Метрополь»

Фото: Mercury

В историческом здании отеля «Метрополь» ювелирный бренд Mercury открыл свой первый монобрендовый бутик в Москве, говорится на сайте ювелирного дома.Ювелирный дом представил гостям на вечере в честь открытия бутика свою полную коллекцию украшений, а также награду «Золотой орел» и корону «Мисс Россия 2018».Бренд удивил гостей не только богатой коллекцией ювелирных изделий, но и самой отделкой бутика, стены которого украшены сусальным золотом.Мастера ювелирного дома также подготовили к открытию бутика несколько изделий с драгоценными камнями, которые могли бы заинтересовать коллекционеров и ценителей украшений, в частности кольца с рубинами, изумрудами и бриллиантами, сообщает vogue.ru.