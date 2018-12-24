Студентка изобрела новый способ добычи алмазов - СМИ

Агентство процитировало Али, которая сообщила, что установка раскалывает горную породу с помощью электричества.
«Это устройство электрической разбивки высокого заряда, что звучит довольно интересно, но значит только то, что он разрушает породу электрическим зарядом в 200 000 вольт», - сказала она.
В сообщении говорится, что Али ее научный руководитель Марго Рейгер (Margo Regier) просканировали образец горной породы, чтобы убедиться, что в нем содержатся алмазы, затем распилили образец на две части. Одну часть они поместили на вибрирующий стол, который считается традиционным методом извлечения драгоценных камней, а вторая часть образца была помещена в SELFRAG, установку, которая выпускает электрические импульсы высокого заряда для дробления пород.
Результаты теста показали, что в первом случае почти все алмазы, содержащиеся в образце, были разрушены, в то время как электрический метод извлечения камней доказал свою эффективность, так как алмазы остались целыми.
Новый метод извлечения камней мог бы получить применение среди горнодобывающих компаний, которые начинают внедрять новые технологии и методы добычи алмазов для извлечения более крупных камней, так как конкуренция на алмазном рынке растет.
В частности Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, ввела в эксплуатацию два сепаратора с технологией рентгеновской передачи (X-Ray Transmission, XRT) с высокой пропускной способностью на своем руднике Жваненг (Jwaneng). Внедрение новых разработок является основным элементом пилотного плана компании по добыче крупных алмазов.