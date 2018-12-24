Студентка изобрела новый способ добычи алмазов - СМИ

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Семнадцатилетняя девушка Хамди Али (Hamdi Ali), участница программы WISEST университета Альберты (University of Alberta), изобрела новый способ извлечения цельных алмазов из горной породы, сообщает ctvnews.ca.

Агентство процитировало Али, которая сообщила, что установка раскалывает горную породу с помощью электричества.

«Это устройство электрической разбивки высокого заряда, что звучит довольно интересно, но значит только то, что он разрушает породу электрическим зарядом в 200 000 вольт», - сказала она.

В сообщении говорится, что Али ее научный руководитель Марго Рейгер (Margo Regier) просканировали образец горной породы, чтобы убедиться, что в нем содержатся алмазы, затем распилили образец на две части. Одну часть они поместили на вибрирующий стол, который считается традиционным методом извлечения драгоценных камней, а вторая часть образца была помещена в SELFRAG, установку, которая выпускает электрические импульсы высокого заряда для дробления пород.

Результаты теста показали, что в первом случае почти все алмазы, содержащиеся в образце, были разрушены, в то время как электрический метод извлечения камней доказал свою эффективность, так как алмазы остались целыми.

Новый метод извлечения камней мог бы получить применение среди горнодобывающих компаний, которые начинают внедрять новые технологии и методы добычи алмазов для извлечения более крупных камней, так как конкуренция на алмазном рынке растет.

В частности Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, ввела в эксплуатацию два сепаратора с технологией рентгеновской передачи (X-Ray Transmission, XRT) с высокой пропускной способностью на своем руднике Жваненг (Jwaneng). Внедрение новых разработок является основным элементом пилотного плана компании по добыче крупных алмазов.





Victoria Quiri, Correspondent of the European Bureau, Rough&Polished, Strasbourg