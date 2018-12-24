Mountain Province сообщила показатели на 2019 финансовый год и обновила показатели деятельности в 2018 году

В 2019 году компания переработала 3,1- 3,2 млн тонн руды и произвела 6,6 – 6,9 млн каратов. Себестоимость производства составила 110 - 120 канадских долларов за тонну, в то время как производственные издержки фирмы достигли 50 - 54 канадских долларов за карат (все цифры приведены на 100%).
В дополнение к показателям на 2019 год компания предоставила трехлетний прогноз производства на шахте Гачо Куэй.
Прогнозные показатели на трехлетний период 2019-2021 годов свидетельствуют об устойчивом и плавном темпе добычи, поскольку производительность шахты поддерживает стабильное состояние. В ближайшей перспективе - в 2019 году - добыча и переработка руды будут осуществляться главным образом на карьере Херн (Hearne).
Добыча алмазов на шахте Гачо Куэй в 2018 году оставалась стабильной, и существует высокая уверенность в том, что будет переработан запланированный годовой объем руды, а производство алмазов будет выше верхнего запланированного предела в 6,6 млн каратов. Все это будет обеспечено за счет плановых эксплуатационных расходов и бюджетных средств, заявленных на 2018 год.
«Мы будем продолжать наращивать успех нашей операционной деятельности, которого мы добились в прошлом году, по мере дальнейшего изучения всех возможностей в рамках нашего весьма перспективного земельного пакета. Наши прогнозы на 2019 год и последующий период показывают, что наша операционная маржа остается здоровой, и рудник продолжает генерировать положительный свободный денежный поток для покрытия всех наших операционных расходов и потребностей в обслуживании долга, все еще будучи в состоянии финансировать потенциальное расширение актива и дальнейшее сокращение долга. Любые излишки денежных средств, имеющиеся после этого, будут рассмотрены для потенциальных дивидендных выплат», - прокомментировал заявил Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.
По его словам, 2018 год, безусловно, был трудным для производителей. «Первая половина года была относительно спокойной со скромным ростом цен, наблюдаемым во всех категориях алмазов. Однако с июля мы стали свидетелями некоторого ценового давления, в частности, в сегменте алмазов меньшего размера и более низкого качества. В ходе нашей недавней 9-й торговой сессии, в ходе которой была продана вся наша доступная продукция, мы наблюдали небольшое улучшение цен в категории мелких товаров более низкого качества. Улучшение эффективности продаж было обнадеживающим, поскольку мы движемся к сезону пиковых розничных продаж бриллиантов, который, если будет успешен, как мы на то надеемся, приведет к улучшению доверия к рынку алмазов в 2019 году», - заявил Браун.