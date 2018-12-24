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26 ноября 2018

Ангола откроет Центр индустриального развития, направленный на алмазную индустрию

Сегодня
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В 2019 году Ангола намерена открыть Центр индустриального развития в столице провинции Южная Лунда Сауримо, сообщает Macauhub.  

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Фото: Lucapa Diamond 


Агентство привело слова министра минеральных ресурсов и нефти Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который заявил в четверг, что проект был разработан правительственной горнодобывающей и перерабатывающей компанией Endiama и государственной маркетинговой компанией Sodiam. На данный момент проект находится на финальной стадии разработки. 
Азеведо, согласно данным агентства, добавил, что на территории центра будет находиться гранильный завод, школа по повышению квалификации и другие отраслевые организации. 
Ранее IDEX Online сообщило, что Sodiam намерена открыть в феврале второй гранильный центр в Сауримо. Агентство привело сообщение Macauweb, в котором говорится, что на начальной стадии завод будет гранить около 4 000 каратов алмазов в месяц. 
В настоящий момент в Анголе находится только один гранильный завод - Angola Polishing Diamonds. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург  

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