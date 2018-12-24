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26 ноября 2018

Зимбабве привлекла иностранных инвесторов для создания гранильного центра в стране

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Hangana Private Limited, алмазная компания, которая находится в Ботсване, подписала соглашение с аналогичными местными организациями в Зимбабве для создания нового гранильного центра, сообщает harare24.com. 

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Фото: AGD Diamonds

 
Ботсванская компания рассматривает такое вложение в качестве долгосрочной инвестиции.
Агентство процитировало официального представителя Hangana в Зимбабве Льюиса Маунзе (Lewis Maunze), который заявил, что компания намерена запустить центр по огранке алмазов в долгосрочной перспективе. 
«...Преимуществом такого сотрудничества является то, что нашим портером будет Ботсвана, страна, которая имеет огромный опыт в алмазной индустрии. Таким образом, если центр огранки будет построен, мы получим грамотную помощь, экспертов и навыки, которые помогут нам выйти на нужный уровень», - сказал он. 
Агентство также привело слова директора Hangana Лекитлани Овийу (Lekitlanye Ovuya), который выразил свою заинтересованность в финансировании проекта в Зимбабве. 
«...Когда мы недавно провели здесь первую встречу, мы узнали, что тут есть условия для создания центра огранки алмазов, поэтому мы хотим инвестировать в этот проект средства, так как у Зимбабве есть камни, но нет гранильных фабрик», - добавил он. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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