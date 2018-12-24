Зимбабве привлекла иностранных инвесторов для создания гранильного центра в стране

Фото: AGD Diamonds

Ботсванская компания рассматривает такое вложение в качестве долгосрочной инвестиции.

Агентство процитировало официального представителя Hangana в Зимбабве Льюиса Маунзе (Lewis Maunze), который заявил, что компания намерена запустить центр по огранке алмазов в долгосрочной перспективе.

«...Преимуществом такого сотрудничества является то, что нашим портером будет Ботсвана, страна, которая имеет огромный опыт в алмазной индустрии. Таким образом, если центр огранки будет построен, мы получим грамотную помощь, экспертов и навыки, которые помогут нам выйти на нужный уровень», - сказал он.

Агентство также привело слова директора Hangana Лекитлани Овийу (Lekitlanye Ovuya), который выразил свою заинтересованность в финансировании проекта в Зимбабве.