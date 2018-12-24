Эксклюзив

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

24 декабря 2018

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

17 декабря 2018

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари

Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

03 декабря 2018

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

De Beers Canada помогает местным сообществам

Сегодня
Новости
de_beers_logo.pngDe Beers Canada заявила, что в этот праздничный сезон сотрудники компании оказали помощь местным сообществам, где они работают.
Компания направила $37 000 на проведение рождественских мероприятий, помощь нуждающимся семьям и на другие программы при помощи партнера компании First Nations  в Северо-Западных территориях Канады.
В Калгари 14 работников De Beers вызвались помочь некоммерческой организации Made by Momma, которая предоставляет еду и другую необходимую помощь более чем 100 семьям Калгари.
В Садбери члены команды геологоразведочного отделения компании собрали покрывала и зимнюю одежду для приютов и столовых для нищих.
Работники De Beers Canada также собрали чаны воды для бездомных людей. Им будут раздавать эту воду во время жары летом.
В Йеллоунайф персонал компании собрал $4 500 на Текущие счета специального назначения Северо-Западных территорий Канады во время молчаливого аукциона пожертвованных вещей на ежегодном рождественском корпоративе компании. На сегодняшний день начиная с 2016 года компания привлекла $11 000 на Текущие счета специального назначения Северо-Западных территорий Канады во время рождественских аукционов компании.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished