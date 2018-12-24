De Beers Canada помогает местным сообществам

De Beers Canada заявила, что в этот праздничный сезон сотрудники компании оказали помощь местным сообществам, где они работают.Компания направила $37 000 на проведение рождественских мероприятий, помощь нуждающимся семьям и на другие программы при помощи партнера компании First Nations в Северо-Западных территориях Канады.В Калгари 14 работников De Beers вызвались помочь некоммерческой организации Made by Momma, которая предоставляет еду и другую необходимую помощь более чем 100 семьям Калгари.В Садбери члены команды геологоразведочного отделения компании собрали покрывала и зимнюю одежду для приютов и столовых для нищих.Работники De Beers Canada также собрали чаны воды для бездомных людей. Им будут раздавать эту воду во время жары летом.В Йеллоунайф персонал компании собрал $4 500 на Текущие счета специального назначения Северо-Западных территорий Канады во время молчаливого аукциона пожертвованных вещей на ежегодном рождественском корпоративе компании. На сегодняшний день начиная с 2016 года компания привлекла $11 000 на Текущие счета специального назначения Северо-Западных территорий Канады во время рождественских аукционов компании.