Максим Шкадов назначен советником генерального директора АЛРОСА

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АК «АЛРОСА» (ПАО), крупнейшая компания в мире по объему добычи алмазов, сообщает о назначении Максима Шкадова, возглавлявшего ранее АО «ПО «Кристалл», советником генерального директора АЛРОСА. На новой должности он будет заниматься вопросами интеграции двух компаний.

С января 2005 года и до последнего времени Максим Александрович Шкадов являлся генеральным директором АО «ПО «Кристалл», крупнейшего в России производителя бриллиантов. До этого на протяжении шести лет работал на том же предприятии в должности заместителя, а затем – первого заместителя генерального директора. В 1994–1999 гг. руководил ограночным предприятием «Смоленск-Таше». До этого работал на ограночном предприятии «Кристаллдиам» инженером-технологом.

Максим Шкадов родился 8 октября 1969 г в Смоленске. В 1990 г. окончил Ленинградское Высшее Общевойсковое командное училище. В 2002 г. прошел профессиональную переподготовку в Московском Энергетическом Институте по программе - менеджер алмазодобывающего предприятия. В 2013 году окончил обучение по программе DMA (Доктор делового администрирования) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«В настоящее время завершается процедура оценки «Кристалла», после чего планируется вынести вопрос о приобретении завода на рассмотрение Наблюдательного совета АЛРОСА. Уже сейчас в процессе подготовки к возможной интеграции наших компаний возникает много вопросов, которые требуют оперативных решений и пристального внимания. В этой связи опыт и экспертиза Максима Александровича будут, безусловно, полезны и востребованы», – прокомментировал назначение генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



