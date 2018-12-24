Эксклюзив
De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы
Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...
24 декабря 2018
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Максим Шкадов назначен советником генерального директора АЛРОСА
С января 2005 года и до последнего времени Максим Александрович Шкадов являлся генеральным директором АО «ПО «Кристалл», крупнейшего в России производителя бриллиантов. До этого на протяжении шести лет работал на том же предприятии в должности заместителя, а затем – первого заместителя генерального директора. В 1994–1999 гг. руководил ограночным предприятием «Смоленск-Таше». До этого работал на ограночном предприятии «Кристаллдиам» инженером-технологом.
Максим Шкадов родился 8 октября 1969 г в Смоленске. В 1990 г. окончил Ленинградское Высшее Общевойсковое командное училище. В 2002 г. прошел профессиональную переподготовку в Московском Энергетическом Институте по программе - менеджер алмазодобывающего предприятия. В 2013 году окончил обучение по программе DMA (Доктор делового администрирования) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
«В настоящее время завершается процедура оценки «Кристалла», после чего планируется вынести вопрос о приобретении завода на рассмотрение Наблюдательного совета АЛРОСА. Уже сейчас в процессе подготовки к возможной интеграции наших компаний возникает много вопросов, которые требуют оперативных решений и пристального внимания. В этой связи опыт и экспертиза Максима Александровича будут, безусловно, полезны и востребованы», – прокомментировал назначение генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.