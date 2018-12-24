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26 ноября 2018

Мода на экологичные украшения растет

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Christie’s , аукционный дом, занимающий лидирующие позиции по продаже
изящных ювелирных изделий, провел в этом году совместно с Vogue Italia шоу-выставку экологичных украшений Protagonist, говорится на сайте Christie’s.   
Выставка проходила с 10 по 13 декабря, на ней были представлены ювелирные изделия современных дизайнеров, выполненных из натуральных или переработанных материалов, и камней, сертифицированных Кимберлийским процессом.
Александра Мор (Alexandra Mor), креативный директор шоу, выдвинула в прошлом году идею проведения выставки, которая отражала бы озабоченность отрасли по поводу грязного золота, слоновой кости и кровавых алмазов. 
«Я не считаю идею экологичности трендом, я считаю ее образом жизни. Это необходимо для будущего нашей планеты», - сказала она.
Именно Мор предложила дизайнерам заменить слоновую кость в ювелирных изделиях на орех слоновой пальмы. Дизайнерам полюбилась эта идея, и они представили на шоу несколько изделий из этого материала. 

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Фото: Christie's


Дизайнерам было предложено отнестись к проблемам этической добычи материалов в более широком контексте и использовать больше природных продуктов, таких как переработанное дерево, этически добытые драгоценные камни и кожа.
10% от прибыли, полученный от продаж этих украшений, было направлено в фонд Space for Giants, который является некоммерческой организацией, выступающей за защиту среды обитания африканских животных, говорится на сайте VanityFair.it.
Все больше ювелирных брендов стремятся использовать экологичные и этически добытые материалы для защиты окружающей среды, в частности Chopard, которая начиная с июля 2018 года использует только 100% этическое золото, отвечающее экологическим и социальным стандартам. Также недавно Стивен Вебстер (Stephen Webster), создал экологичную коллекцию ювелирных изделий для ателье Swarovski из переработанного золота и синтетических бриллиантов. telegraph.co.uk сообщает, что Вебстер лично побывал на рудниках, где добывают золото и видел, в каких условиях работают там люди. Это привело его к созданию этичной и экологичной линии ювелирных изделий.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 
  

        

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