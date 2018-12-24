Laurelton Diamonds проведет очередной алмазный тендер в Антверпене  

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Тендер будет включать в себя партии бесцветных алмазов из ЮАР весом от +5 до -7 каратов различных разновидностей как обычного, так и высокого качества.

На торгах будет представлен также ряд мелких бриллиантов различного качества от Kaps, предлагаемые в партиях весом от +3 до -5 гран.

Проведение тендера запланировано со вторника, 7 января, по четверг, 17 января.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Laurelton Diamonds Belgium BVBA проведет в январе на Антверпенской алмазной тендерной площадке (Antwerp diamond tender facility) просмотры лотов своего очередного тендера необработанных и ограненных алмазов, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр AWDV.