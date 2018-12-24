Эксклюзив
De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы
Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...
24 декабря 2018
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
ЭПЛ «Якутские бриллианты» поздравляет с Новым годом и подводит итоги 2018 года
Агентство процитировало сообщение компании, которая заявила, что в 2018 было открыто 24 магазина, и компания намерена открыть еще 10 до конца текущего года. Фирма растет и расширяется на международном рынке, запустив интернет-магазин в Казахстане, в 2019 году ЭПЛ намерена открыть интернет-магазины по всей Европе, в странах СНГ и в Америке.
«В уходящем году мы многого добились. Открыты новые салоны, созданы рабочие места, конкуренция на мировом рынке сделала нас еще сильнее! Мы сплотились в единый организм, преодолевая все препятствия на пути к намеченной цели, — добиться того, чтобы лучшие в мире ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли! И в этом мире стало больше счастья! Мы даем возможность всем желающим присоединиться к нашей цели», - сообщила компания.
Согласно данным ЭПЛ, альянс выплатил более 500 млн рублей налогов, а выручка в розничных магазинах компании выросла на 29% про сравнению с 2017 годом.
Гранильный завод ЭПЛ впервые создал ювелирные изделия с просверленными алмазами, также была запущена коллекция Блоссом с драгоценными камнями – хромдиопсидами и гранатами.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург