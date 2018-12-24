ЭПЛ «Якутские бриллианты» поздравляет с Новым годом и подводит итоги 2018 года

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Альянс ЭПЛ «Якутские бриллианты» поздравил жителей Республики Саха (Якутия) с Новым годом и подвел итоги уходящего года, который был для компании весьма удачным, говорится на портале ysia.ru.

Агентство процитировало сообщение компании, которая заявила, что в 2018 было открыто 24 магазина, и компания намерена открыть еще 10 до конца текущего года. Фирма растет и расширяется на международном рынке, запустив интернет-магазин в Казахстане, в 2019 году ЭПЛ намерена открыть интернет-магазины по всей Европе, в странах СНГ и в Америке.

«В уходящем году мы многого добились. Открыты новые салоны, созданы рабочие места, конкуренция на мировом рынке сделала нас еще сильнее! Мы сплотились в единый организм, преодолевая все препятствия на пути к намеченной цели, — добиться того, чтобы лучшие в мире ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли! И в этом мире стало больше счастья! Мы даем возможность всем желающим присоединиться к нашей цели», - сообщила компания.

Согласно данным ЭПЛ, альянс выплатил более 500 млн рублей налогов, а выручка в розничных магазинах компании выросла на 29% про сравнению с 2017 годом.

Гранильный завод ЭПЛ впервые создал ювелирные изделия с просверленными алмазами, также была запущена коллекция Блоссом с драгоценными камнями – хромдиопсидами и гранатами.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



