Ювелирные изделия будут подлежать маркировке с 1 января – СМИ

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Фото: ЭПЛ

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о создании единой системы маркировки российских товаров, в том числе ювелирных изделий, что будет способствовать борьбе с нелегальным товарооборотом в стране, сообщают средства массовой информации.Новый закон, который, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2019 года, создан для защиты потребителей от покупки некачественных и фальсифицированных товаров, говорится на портале uvelir.info.Таким образом, каждый товар должен быть маркирован – он получит свой личный код, который вместе с полной информацией о продукте будет занесен в общую базу данных, которую клиент сможет использовать для проверки данных о приобретаемом предмете.Государство в свою очередь будет контролировать коммерческие данные, связанные с оборотом продукции.В то же время многие алмазные компании стремятся достичь прозрачности в индустрии ювелирных изделий путем создания блокчейн-платформ по отслеживанию алмазов, в частности De Beers, создавшая пилотную программу Tracr, которая помогает проследить путь камня на всех этапах производственной цепочки.Создание нового закона о единой системе маркировки товаров может увеличить шансы для достижения большей прозрачности в ювелирной отрасли, в то же время предоставляя клиентам гарантии о создании и происхождении продукции.