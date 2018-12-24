Бриллиатовые производители Niru Group и EZ Diamonds подписали договор о слиянии

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Фото: Niru Diamonds

Niru Group и EZ Diamonds, которые являются производителями высококачественных бриллиантов небольшого размера, подписали договор о слиянии и создании совместного бизнеса по огранке алмазов. Обе компании работают с камнями, которые используются для создания часов и ювелирных изделий с множеством бриллиантов разного размера.EZ Diamonds, сайтхолдер De Beers, является ведущим производителем и дистрибьютером небольших бриллиантов круглой огранки весом от 0,01 карата до 0,75 карата. Компания расположена на территории Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), она также имеет офисы в Нью-Йорке, Бельгии, Швейцарии, Гонконге и Шанхае.Niru Diamonds, которая также является сайтхолдером De Beers и членом Альянса АЛРОСА, производит на заводе в Шри Ланке бриллианты, известные во всем мире своей фантазийной огранкой в форме «принцесса», «длинный прямоугольник» и «изумруд».Согласно сообщениям компаний, слияние двух схожих бизнесов будет способствовать созданию компании, которая станет ведущим поставщиком бриллиантов круглой и фантазийной огранки и обеспечит преимущества для своих клиентов.