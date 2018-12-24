Эксклюзив
De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы
Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...
24 декабря 2018
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Бриллиатовые производители Niru Group и EZ Diamonds подписали договор о слиянии
EZ Diamonds, сайтхолдер De Beers, является ведущим производителем и дистрибьютером небольших бриллиантов круглой огранки весом от 0,01 карата до 0,75 карата. Компания расположена на территории Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), она также имеет офисы в Нью-Йорке, Бельгии, Швейцарии, Гонконге и Шанхае.
Фото: Niru Diamonds
Niru Diamonds, которая также является сайтхолдером De Beers и членом Альянса АЛРОСА, производит на заводе в Шри Ланке бриллианты, известные во всем мире своей фантазийной огранкой в форме «принцесса», «длинный прямоугольник» и «изумруд».
Согласно сообщениям компаний, слияние двух схожих бизнесов будет способствовать созданию компании, которая станет ведущим поставщиком бриллиантов круглой и фантазийной огранки и обеспечит преимущества для своих клиентов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished