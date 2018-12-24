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26 ноября 2018
Преодолен 100-каратный барьер при выращивании монокристаллов алмаза
Фото: «Нью Даймонд Технолоджи»
Начиная с момента своего создания в 2014 году и обладая одним из самых мощных на сегодняшний день парков прессового оборудования (30 прессов модели 850), компания «Нью Даймонд Технолоджи» является лидером по промышленному выращиванию крупных и особо крупных высококачественных монокристаллов алмаза. Она неоднократно анонсировала свои рекорды как в выращивании кристаллов, так и в производстве крупных бриллиантов и рекордных по своим размерам (1/2 - 3/4 дюйма) подложек для электроники и по качеству их характеристик (плотность дислокаций на уровне 102-103, высокое структурное совершенство).
Данное достижение является уникальным, отмечает Александр Колядин, поскольку является ориентиром для алмазной промышленности Китая по резкому увеличению объемов выращиваемых крупных кристаллов и дает толчок стремительному развитию новой электронно-компонентной базы в высокотехнологичных направлениях в области СВЧ, силовой и квантовой электроники, лазерной оптики (в том числе рентгеновской), медицины, авиации, космоса, автомобилестроения, машиностроения, станкостроения и инструментальной промышленности. Ранее это развитие сдерживалось небольшими размерами выращиваемых кристаллов (3-5 каратов) и, соответственно, малыми размерами подложек, что делало их практически неприменимыми в технологических процессах электронного производства.
Компания «Нью Даймонд Технолоджи» в настоящее время осуществляет строительство нового завода на базе еще более мощного оборудования для выращивания кристаллов (прессовое оборудование модели 950), позволяющего увеличить объемы и размеры выпускаемой продукции более чем в 2 раза по сравнению с используемым сейчас оборудованием.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург