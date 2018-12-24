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26 ноября 2018

Преодолен 100-каратный барьер при выращивании монокристаллов алмаза

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ООО «Нью Даймонд Технолоджи» (New Diamond Technology, LLC), базирующаяся в Санкт-Петербурге, совершила прорыв в мировой истории выращивания кристаллов алмаза, произведя монокристаллический алмаз типа Ib массой 103,50 карата и габаритными размерами, превышающими дюйм. Об этом сообщил в пресс-релизе, направленном в среду информационному агентству Rough&Polished, генеральный директор компании Александр Колядин, который заявил, что «Нью Даймонд Технолоджи» добилась этого результата в очень короткие сроки (14 дней) в декабре 2018 года, используя кубические прессы и метод высокой температуры и высокого давления (High Pressure High Temperature, HPHT). По словам руководителя компании, это достижение позволяет изготавливать бриллианты размерами свыше 20 каратов и дюймовые подложки для электроники, а также матрицы больших размеров для выращивания крупных кристаллов методом CVD.


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Фото: «Нью Даймонд Технолоджи»

Начиная с момента своего создания в 2014 году и обладая одним из самых мощных на сегодняшний день парков прессового оборудования (30 прессов модели 850), компания «Нью Даймонд Технолоджи» является лидером по промышленному выращиванию крупных и особо крупных высококачественных монокристаллов алмаза. Она неоднократно анонсировала свои рекорды как в выращивании кристаллов, так и в производстве крупных бриллиантов и рекордных по своим размерам (1/2 - 3/4 дюйма) подложек для электроники и по качеству их характеристик (плотность дислокаций на уровне 102-103, высокое структурное совершенство).
Данное достижение является уникальным, отмечает Александр Колядин, поскольку является ориентиром для алмазной промышленности Китая по резкому увеличению объемов выращиваемых крупных кристаллов и дает толчок стремительному развитию новой электронно-компонентной базы в высокотехнологичных направлениях в области СВЧ, силовой и квантовой электроники, лазерной оптики (в том числе рентгеновской), медицины, авиации, космоса, автомобилестроения, машиностроения, станкостроения и инструментальной промышленности. Ранее это развитие сдерживалось небольшими размерами выращиваемых кристаллов (3-5 каратов) и, соответственно, малыми размерами подложек, что делало их практически неприменимыми в технологических процессах электронного производства.
Компания «Нью Даймонд Технолоджи» в настоящее время осуществляет строительство нового завода на базе еще более мощного оборудования для выращивания кристаллов (прессовое оборудование модели 950), позволяющего увеличить объемы и размеры выпускаемой продукции более чем в 2 раза по сравнению с используемым сейчас оборудованием. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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