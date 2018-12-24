Эксклюзив

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

24 декабря 2018

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

17 декабря 2018

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари

Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

03 декабря 2018

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

Ангола будет гранить больше алмазов в 2019 году

Сегодня
Новости

Sodiam, государственная ангольская компания по продаже алмазов, заявила, что намерена открыть в феврале второй гранильный центр в Сауримо, Ангола, сообщает IDEX Online.
Агентство процитировало генерального директора компании Невеса Сильву (Neves Silva), который заявил, что такой шаг является частью стратегического плана компании, рассчитанного на период с 2018 по 2022 годы.

news_26122018_sodiam.png
                     Фото: Sodiam


Агентство привело сообщение Macauweb, в котором говорится, что на начальной стадии завод будет гранить около 4 000 каратов алмазов в месяц.
В настоящий момент в Анголе находится только один гранильный завод Angola Polishing Diamonds.
В сообщении также сказано, что Ангола намерена построить Центр индустриального развития, который будет предоставлять широкий ряд сервисов, в частности курсы повышения квалификации, налоговый офис, банки и другие учреждения.
IDEX Online привело слова Сильвы, который добавил, что новый центр будет построен рядом с Sociedade Mineira da Catoca. 
Ранее сообщалось, что третьем квартале Sodiam реализовала 1,5 млн каратов алмазов по средней цене, которая составила $176 за карат.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург
 

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished