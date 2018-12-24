Ангола будет гранить больше алмазов в 2019 году

Сегодня

Sodiam, государственная ангольская компания по продаже алмазов, заявила, что намерена открыть в феврале второй гранильный центр в Сауримо, Ангола, сообщает IDEX Online.

Агентство процитировало генерального директора компании Невеса Сильву (Neves Silva), который заявил, что такой шаг является частью стратегического плана компании, рассчитанного на период с 2018 по 2022 годы.





Фото: Sodiam





Агентство привело сообщение Macauweb, в котором говорится, что на начальной стадии завод будет гранить около 4 000 каратов алмазов в месяц.

В настоящий момент в Анголе находится только один гранильный завод Angola Polishing Diamonds.

В сообщении также сказано, что Ангола намерена построить Центр индустриального развития, который будет предоставлять широкий ряд сервисов, в частности курсы повышения квалификации, налоговый офис, банки и другие учреждения.

IDEX Online привело слова Сильвы, который добавил, что новый центр будет построен рядом с Sociedade Mineira da Catoca.

Ранее сообщалось, что третьем квартале Sodiam реализовала 1,5 млн каратов алмазов по средней цене, которая составила $176 за карат.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

