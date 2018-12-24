Бриллиантовое кольцо в подарок на Рождество Илону Маску

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Бен Боллер (Ben Baller), знаменитый американский ювелир, создал кольцо «Тесла» с бриллиантами и рубинами и подарил его на Рождество Илону Маску, говорится в Инстаграме автора кольца.









Фото: benballer/instagram





Ювелир сообщил, что создал кольцо совместно со своим другом, так как оба являются поклонниками автомобиля «Тесла» и ценят вклад, который Маск сделал для американского народа и мира.

«…Я прежде никому не дарил свои авторские ювелирные изделия. У меня длинный список клиентов, которые ждут, чтобы заплатить мне за создание для них украшения, но им придется подождать, потому что мы хотим подарить тебе [Илон Маск] это кольцо на Рождество. Почему мы дарим тебе это кольцо? Потому что ты мотивируешь меня и Пола на то, чтобы достигать новых высот», - сказал он.

Согласно сообщению Боллера, кольцо полностью сделано из платины. На задней стороне кольца автор создал надпись TESLA из ограненных в форме длинных прямоугольников бриллиантов. На передней стороне кольца Боллер поместил крупный бриллиант в форме треугольника в центр логотипа «Т». Все бриллианты обладают чистотой VVS1. Логотип из белых бриллиантов окружен высококачественными рубинами.





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

