Эксклюзив

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

24 декабря 2018

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

17 декабря 2018

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.

10 декабря 2018

Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари

Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

03 декабря 2018

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

Бриллиантовое кольцо в подарок на Рождество Илону Маску

Сегодня
Новости

Бен Боллер (Ben Baller), знаменитый американский ювелир, создал кольцо «Тесла» с бриллиантами и рубинами и подарил его на Рождество Илону Маску, говорится в Инстаграме автора кольца.

news_26122018_tesla.png
Фото: benballer/instagram 

Ювелир сообщил, что создал кольцо совместно со своим другом, так как оба являются поклонниками автомобиля «Тесла» и ценят вклад, который Маск сделал для американского народа и мира.
«…Я прежде никому не дарил свои авторские ювелирные изделия. У меня длинный список клиентов, которые ждут, чтобы заплатить мне за создание для них украшения, но им придется подождать, потому что мы хотим подарить тебе [Илон Маск] это кольцо на Рождество. Почему мы дарим тебе это кольцо? Потому что ты мотивируешь меня и Пола на то, чтобы достигать новых высот», - сказал он.
Согласно сообщению Боллера, кольцо полностью сделано из платины. На задней стороне кольца автор создал надпись TESLA из ограненных в форме длинных прямоугольников бриллиантов. На передней стороне кольца Боллер поместил крупный бриллиант в форме треугольника в центр логотипа «Т». Все бриллианты обладают чистотой VVS1. Логотип из белых бриллиантов окружен высококачественными рубинами.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished