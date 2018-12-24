Эксклюзив
De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы
Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...
24 декабря 2018
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Senco запускает австралийскую коллекцию бриллиантов
Запуск коллекции провела Митали Радж (Mithali Raj), капитан индийской женской команды по крикету вместе с официальным представителем австралийской бриллиантовой программы Rio Tinto Шаанкаром Сеном (Shaankar Sen), председателем и управляющим директором Senco Gold and Diamonds, Суванкаром Сеном (Suvankar Sen), управляющим директором Senco Gold and Diamonds и Викрамом Мерчантом (Vikram Merchant), директором отдела продаж и маркетинга Rio Tinto Diamonds. Церемония открытия прошла в шоуруме Moulali Senco Gold and Diamonds в Калькутте.
Фото: Gold and Diamonds
Коллекция представляет собой ряд эксклюзивных модных и свадебных ювелирных изделий с бриллиантами Rio Tinto, добытыми на руднике Аргайл (Argyle), который находится в Западной Австралии. Украшения будут доступны в бутиках Senco Gold and Diamonds по всей стране.
Главной инициативой Rio Tinto является передовая система компании для отслеживания пути алмазов из рудника Аргайл в Австралии до создания из них ювелирных изделий в Индии. Таким образом, компания гарантирует, что камни, используемые для создания украшений, являются частью алмазного наследства Rio Tinto и были добыты из надежного источника.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished