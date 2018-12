Senco запускает австралийскую коллекцию бриллиантов

Сегодня

Фото: Gold and Diamonds

Senco Gold and Diamonds запустила коллекцию эксклюзивных австралийских бриллиантов вместе с Rio Tinto 21 декабря.Запуск коллекции провела Митали Радж (Mithali Raj), капитан индийской женской команды по крикету вместе с официальным представителем австралийской бриллиантовой программы Rio Tinto Шаанкаром Сеном (Shaankar Sen), председателем и управляющим директором Senco Gold and Diamonds, Суванкаром Сеном (Suvankar Sen), управляющим директором Senco Gold and Diamonds и Викрамом Мерчантом (Vikram Merchant), директором отдела продаж и маркетинга Rio Tinto Diamonds. Церемония открытия прошла в шоуруме Moulali Senco Gold and Diamonds в Калькутте.Коллекция представляет собой ряд эксклюзивных модных и свадебных ювелирных изделий с бриллиантами Rio Tinto, добытыми на руднике Аргайл (Argyle), который находится в Западной Австралии. Украшения будут доступны в бутиках Senco Gold and Diamonds по всей стране.Главной инициативой Rio Tinto является передовая система компании для отслеживания пути алмазов из рудника Аргайл в Австралии до создания из них ювелирных изделий в Индии. Таким образом, компания гарантирует, что камни, используемые для создания украшений, являются частью алмазного наследства Rio Tinto и были добыты из надежного источника.