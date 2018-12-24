Тендер бриллиантов от Laurelton Diamonds в Нью-Йорке и Антверпене

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Laurelton Diamonds проведет в офисах компании в Нью-Йорке и Антверпене просмотры бриллиантов, выставляемых на очередной тендер, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).

На торги будет выставлен ассортимент одиночных бриллиантов, сертифицированных Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), а также групповые бриллиантовые лоты с и без сертификации GIA. Лоты включают полированные алмазы круглой огранки и фантазийной формы, от камней весом один карат до «меле».

Будут представлены также желтые бриллианты различной огранки и размеров.

Проведение тендера запланировано с понедельника, 7 января, по среду, 9 января, в Нью-Йорке и со вторника, 15 января, по вторник, 22 января, в Антверпене.

Laurelton Diamonds Belgium BVBA, являющаяся дочерней компанией Tiffany & Co, закупает алмазное сырье и управляет глобальной цепочкой поставок, режет, полирует и поставляет бриллианты Тиффани.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

