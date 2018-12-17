Pandora намерена расширить совет директоров

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Фото: Pandora

Ювелирная компания Pandora намерена реорганизовать бизнес, в связи с этим она предложила две новые кандидатуры в свой совет директоров, говорится на портале jewellerybusiness.com.Изабель Парайз (Isabelle Parize) и сэр Джон Пис (John Peace), согласно сообщению, помогут компании расширить свое присутствие на глобальных рынках люксовой продукции.«На протяжении нескольких месяцев мы искали новые кандидатуры в совет директоров, которые могли бы внести в компанию больше опыта и знаний, - агентство процитировало Питера Туба (Peter Tubogh), председателя совета директоров. – Изабель и Джон внесут в нашу компанию больше опыта в сфере управления и помогут компании расшириться на международном рынке розничных продаж товаров класса люкс».Ранее Пис работал в бренде люксовых товаров Burberry, в то время как Парайз имеет огромный опыт в сфере парфюмерии.Такие специалисты в области люксовых товаров будут способствовать росту компании Pandora.