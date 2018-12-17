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Сейсмические волны помогут определить алмазные месторождения
Известия процитировало главного геофизика Вилюйской геологоразведочной экспедиции компании АЛРОСА Евгения Гончарова, который рассказал, как новые технологии могут помочь в поиске алмазов.
«Найти кимберлитоые трубки нам позволит свойство сейсмических волн менять свою скорость при прохождении через различные горные породы. При этом для создания объемной модели подземного пространства измерения планируется делать на разных глубинах – пара излучатель-датчик будут перемещаться по скважинам с шагом 2-4 метра», - сказал он.
В сообщении сказано, что для поиска месторождений с помощью новой технологии необходимо пробурить минимум две скважины глубиной до 130 метров. Они должны располагаться на расстоянии 250 метров друг от друга, затем в одну из них опускается излучатель, который будет производить сейсмические волны, а в другую – датчик, который будет регистрировать активность этих сейсмических волн.
Эти волны движутся с разной скоростью через разные виды пород и обладают способностью проникать на большие расстояния – до 250 метров. Затем данные могут использоваться для определения, какой вид пород, вероятнее всего, является кимберлитом.
Однако такая технология требует вложения больших средств, поэтому многие алмазодобывающие компании сосредотачивают свое внимание на уже открытых месторождениях.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург