В 2018 году AGD Diamonds добыла 3 433 тыс. тонн алмазной руды

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В 2018 году компания извлекла из карьера на трубке им. В. Гриба 22 150 тыс. кубометров горной массы, получив 3 433 тыс. тонн руды. Среди добытых за этот период алмазов пять эксклюзивных камней ювелирного качества общим весом 201,47 карата, самый крупный из которых, названный в честь геолога-первопроходца «Николай Кольцов», весит 57,03 карата.В октябре прошлого года выручка AGD Diamonds от продажи алмазного сырья составила свыше 2,1 млрд руб. При этом компания добыла 254 000 тонн руды. В том же месяце ею был извлечен алмаз ювелирного качества весом 22,86 карата. AGD Diamonds также выплатила 196 709 тыс. руб. в виде налогов в бюджет Архангельской области.В ходе последнего в прошлом году аукциона, проведенного AGD Diamonds в начале декабря на электронной торговой площадке своей дочерней трейдинговой компании Grib Diamonds в Антверпене, компания заработала более 25 млн долларов. За 11 месяцев 2018 года продажи основной продукции принесли AGD Diamonds 18,932 млрд руб., что на 35% больше по сравнению с прошлым годом, когда продажи составили 14,018 млрд руб.В 2018 году компания заметно повысила налоговые отчисления, выплатив в бюджет Архангельской области 3,076 млрд руб. (против 2,254 млрд руб. в 2017 году) и 87,64 млн руб. в бюджет Российской Федерации (против 28,18 млн в 2017 году).