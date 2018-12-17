Van Cleef & Arpels представляет свою коллекцию ювелирных изделий 20-го века в Москве

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Van Cleef & Arpels, французский ювелирный дом, представляет выставку «Шедевры из частной коллекции Van Cleef & Arpels», которая проходит в Петровском Пассаже в Москве.

Ювелирный дом проводит выставку в честь открытия своего нового бутика в столице России.





Фото: Van Cleef & Arpels





Посетители выставки смогут узнать больше о развитии стиля дома, который «формировал и обретал свой уникальный почерк в течение всего XX века», говорится на официальном сайте дома.

На выставке будет представлено более 60 украшений, которые были созданы под влиянием исторических событий с 1910 по 1980 годы. В частности, посетителям будет представлено колье 1939 года, которые ранее находилось в коллекции Ее Величества Королевы Египта Назли и брошь «Three leaves» 1955 года, созданная из платины и золота с рубинами в невидимой оправе, а также другие ювелирные изделия.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург