Эксклюзив

De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...

Вчера

Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...

17 декабря 2018

Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

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Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

Van Cleef & Arpels представляет свою коллекцию ювелирных изделий 20-го века в Москве

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Van Cleef & Arpels, французский ювелирный дом, представляет выставку «Шедевры из частной коллекции Van Cleef & Arpels», которая проходит в Петровском Пассаже в Москве.
Ювелирный дом проводит выставку в честь открытия своего нового бутика в столице России.

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        Фото: Van Cleef & Arpels


Посетители выставки смогут узнать больше о развитии стиля дома, который «формировал и обретал свой уникальный  почерк в течение всего XX века», говорится на официальном сайте дома.
На выставке будет представлено более 60 украшений, которые были созданы под влиянием исторических событий с 1910 по 1980 годы. В частности, посетителям будет представлено колье 1939 года, которые ранее находилось в коллекции Ее Величества Королевы Египта Назли и брошь «Three leaves» 1955 года, созданная из платины и золота с рубинами в невидимой оправе, а также другие ювелирные изделия.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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