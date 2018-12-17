Bonhams подводит итоги 2018 года

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Фото: Bonhams

Аукционный дом Bonhams подвел итоги уходящего 2018 года и представил топ 10 лотов, реализованных на аукционах в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке в этом году.Жан Гика (Jean Ghika), директор по ювелирным изделиям Bonhams, подводя итоги года, сообщил, что спрос на изделия знаменитых эпох и известных ювелиров оставался достаточно высоким в течение года.«Бриллианты фантазийных цветов с интенсивным оттенком и хорошим весом были реализованы за хорошие суммы во время наших аукционов в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге. Они остаются крайне востребованными среди ценителей ювелирных изделий. И, конечно, белые бриллианты весом более 10 каратов привлекли особое внимание покупателей со всего мира, что привело к оживленным торгам. Эти результаты, высокий уровень продаж и наша растущая доля на рынке показывают, что Bonhams завершил еще один успешный год», - сказал он.Первое место в списке самых дорогих ювелирных изделий занимает розовый бриллиант фантазийной квадратной огранки весом 5,03 карата. Камень сертифицирован Геммологическим институтом Америки (Gemmological Institute of America, GIA) и, согласно отчету, камень имеет фантазийный розовый цвет и чистоту VS1. Камень был продан на аукционе в Лондоне по цене в $583 551 за карат, что является мировым рекордом по стоимости за карат фантазийного розового бриллианта. Камень был реализован за $2 935 263.Кольцо с бриллиантом весом 24,31 карата цвета D типа IIa занимает второе место в рейтинге топ 10-ти самых дорогих ювелирных изделий, реализованных аукционным домом. Кольцо ушло с молотка за $1 947 110.В тройку самых дорогих ювелирных изделий, проданных Bonhams, входит двусторонняя подвеска с изумрудом в форме кабошон, созданное Hennell в начале XX-го века. Подвеска с камнем весом 12,13 карата была продана за $1 092 894.Колье и браслет с бриллиантами и изумрудами весом 13,40 карата огранки маркиз были проданы за $866 778. Эта пара заняла почетное пятое место в списке аукционного дома.На шестом месте осталось кольцо с бриллиантом ограненным в форме изумруда массой 18,04 карата. Оно ушло с молотка за $828 500.Седьмое место занимает кольцо с бриллиантом насыщенного голубого цвета весом 1,45 карата, реализованное в Гонконге за $611 685.Два следующих места занимают кольца, проданные в Гонконге 27 мая. Кольцо с ярким коричнево-розовым бриллиантом овальной огранки весом 10,03 карата ушло с молотка за $608 613. В то время как кольцо с бирманскими рубинами и бриллиантами весом 4,01 карата было продано за $550 260.Рейтинг Bonhams завершает браслет с бирманскими рубинами и бриллиантами в стиле Ар-деко, созданный Van Cleef & Arpels в 1940-х годах. Он был реализован за $504 500.