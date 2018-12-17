Эксклюзив
De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы
Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...
Сегодня
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Контрабандные южноафриканские алмазы, возможно, финансировали Brexit
Обвинения основаны на доказательствах, предоставленных Forensics for Justice во главе со следователем по делам о мошенничестве Полом О’ Салливаном, который заявил, что организация получила электронное письмо от Бенкса, которое предназначалось его бывшему партнеру по бизнесу Крису Кимберу (Chris Kimber).
В письме говорится: «Крис, ты можешь достать сертификат на алмаз, который я привез обратно – у тебя есть какие-то формы?!! Я хочу отправить его на огранку, но мне нужны бумаги…А.»
Guardian процитировала Observer, в которой сообщалось, что Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяет Бенкса по делу о финансировании Brexit в размере 8 млн фунтов стерлингов. Однако Бенкс сказал, что заявления о том, что эти деньги поступили от бизнеса в Южной Африке, не имеют под собой оснований.
Согласно сообщению, цена контрабандного алмаза составляла около $40 000, если бы бизнесмен задекларировал камень, ему пришлось бы заплатить таможенный сбор в размере 15%.
Происхождение алмаза остается неизвестным, так как на него нет сертификата Кимберлийского процесса, в котором бы обозначалось, что камень был добыт из надежного источника. Тем не менее предполагается, что драгоценный камень был добыт одной из компаний, которой владеет Бенкс.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург