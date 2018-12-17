Контрабандные южноафриканские алмазы, возможно, финансировали Brexit

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Органам по борьбе с коррупцией предстоит допросить Аррона Бенкса (Arron Banks), имеющего несколько компаний по добыче алмазов в африканских странах, по делу о незаконном вывозе из Южной Африки алмаза, сообщает газета Guardian.Обвинения основаны на доказательствах, предоставленных Forensics for Justice во главе со следователем по делам о мошенничестве Полом О’ Салливаном, который заявил, что организация получила электронное письмо от Бенкса, которое предназначалось его бывшему партнеру по бизнесу Крису Кимберу (Chris Kimber).В письме говорится: «Крис, ты можешь достать сертификат на алмаз, который я привез обратно – у тебя есть какие-то формы?!! Я хочу отправить его на огранку, но мне нужны бумаги…А.»Guardian процитировала Observer, в которой сообщалось, что Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяет Бенкса по делу о финансировании Brexit в размере 8 млн фунтов стерлингов. Однако Бенкс сказал, что заявления о том, что эти деньги поступили от бизнеса в Южной Африке, не имеют под собой оснований.Согласно сообщению, цена контрабандного алмаза составляла около $40 000, если бы бизнесмен задекларировал камень, ему пришлось бы заплатить таможенный сбор в размере 15%.Происхождение алмаза остается неизвестным, так как на него нет сертификата Кимберлийского процесса, в котором бы обозначалось, что камень был добыт из надежного источника. Тем не менее предполагается, что драгоценный камень был добыт одной из компаний, которой владеет Бенкс.