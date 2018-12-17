Максим Шкадов переходит на работу в АЛРОСА

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Максим Шкадов уходит с поста генерального директора смоленского «Кристалла», крупнейшего в России производителя бриллиантов, и переходит на работу в компанию АЛРОСА, где будет курировать переработку алмазов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба производственного объединения «Кристалл».Максим Шкадов, говорится в распространенном «Кристаллом» сообщении, «продолжит трудовую деятельность в АК «АЛРОСА», где будет заниматься вопросами алмазообработки. Данное назначение является одной из ступеней общей стратегии по интеграции АК «АЛРОСА» и АО «ПО «Кристалл», двух крупнейших в России предприятий, представляющих алмазодобывающую и алмазообрабатывающую отрасли, определённых распоряжением Правительства Российской Федерации».Временно исполняющим обязанности генерального директора «Кристалла» - до очередного общего собрания акционеров - назначен Алексей Романков, заместитель генерального директора компании.Максим Шкадов начал работать в алмазной промышленности с 1993 года, пройдя путь от огранщика до генерального директора производственного объединения «Кристалл». Он является последовательным и настойчивым сторонником сохранения и развития алмазогранильной отрасли в России.