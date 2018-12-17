Эксклюзив
De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы
Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время...
Сегодня
Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»
Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к...
17 декабря 2018
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
10 декабря 2018
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Максим Шкадов переходит на работу в АЛРОСА
Максим Шкадов, говорится в распространенном «Кристаллом» сообщении, «продолжит трудовую деятельность в АК «АЛРОСА», где будет заниматься вопросами алмазообработки. Данное назначение является одной из ступеней общей стратегии по интеграции АК «АЛРОСА» и АО «ПО «Кристалл», двух крупнейших в России предприятий, представляющих алмазодобывающую и алмазообрабатывающую отрасли, определённых распоряжением Правительства Российской Федерации».
Временно исполняющим обязанности генерального директора «Кристалла» - до очередного общего собрания акционеров - назначен Алексей Романков, заместитель генерального директора компании.
Максим Шкадов начал работать в алмазной промышленности с 1993 года, пройдя путь от огранщика до генерального директора производственного объединения «Кристалл». Он является последовательным и настойчивым сторонником сохранения и развития алмазогранильной отрасли в России.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург